Portofino Resources kündigt Ernennung eines Board-Mitglieds, Gewährung von Optionen und digitale Medienkampagne an

VANCOUVER, 14. Juni 2020 - Portofino Resources Inc. (POR: TSX-V) (POTA: FWB) (Portofino oder das Unternehmen) freut sich, die Bestellung von Herrn Brian Crawford in sein Board of Directors bekannt zu geben.Herr Crawford ersetzt Herrn Ken Cawkell als unabhängigen Director. Herr Cawkell scheidet aus dem Board of Directors aus, wird dem Unternehmen jedoch weiterhin als strategischer Berater zur Seite stehen.Brian Crawford, CPA, CA, hat einen B.Com.-Abschluss von der University of Toronto und verfügt über umfangreiche Erfahrung als Finanzvorstand bei börsennotierten und privaten Unternehmen sowie als Partner einer nationalen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Brian war Gründer und/oder Mitbegründer von mehreren Unternehmen, die derzeit an der TSX Venture Exchange (die TSXV) oder der Canadian Securities Exchange (die CSE) notieren. Aktuell ist Brian als Director, Corporate Secretary und/oder Chief Financial Officer bei mehreren an der TSXV oder der CSE notierten Unternehmen tätig, darunter Colibri Resource Corporation, Searchlight Resources Inc. , CBLT Inc. und Tempus Capital Inc.David Tafel, CEO von Portofino Resources, sagt dazu: Ich habe in der Vergangenheit mit Brian zusammengearbeitet und ich freue mich auf die zukünftige Zusammenarbeit mit ihm. Brian verfügt über umfangreiche Fachkenntnisse und Verbindungen im Finanzbereich, die meiner Erwartung nach für Portofino von großem Nutzen sein werden. Darüber hinaus möchte ich Ken Cawkell im Namen des Board of Directors für seine wertvollen Ratschläge und Beiträge zum Unternehmen danken und ihm alles Gute für die Zukunft wünschen.Portofino gibt ferner bekannt, dass das Board of Directors im Einklang mit dem Aktienoptionsplan des Unternehmens bestimmten Board-Mitgliedern, leitenden Angestellten und Beratern des Unternehmens insgesamt 2 Millionen Optionen gewährt hat, die innerhalb von fünf Jahren zum Preis von 0,12 Dollar ausgeübt werden können.Darüber hinaus hat Portofino Native Ads Inc. mit der Durchführung einer umfassenden digitalen Marketingkampagne für das Unternehmen beauftragt. Diese programmgesteuerte digitale Werbekampagne hat eine Laufzeit von 12 Monaten und kostet rund 150.000 Dollar. Sie umfasst die Erstellung von Inhalten, Webentwicklung, Medienkauf und -vertrieb, die kreative Werbeentwicklung sowie die Berichterstattung und die Optimierung der Kampagne.Portofino ist ein im kanadischen Vancouver ansässiges Unternehmen, das sich auf die Exploration und die Erschließung von Mineralressourcenprojekten auf dem amerikanischen Kontinent spezialisiert hat. Seine Projekte South of Otter und Bruce Lake befinden sich im historischen Goldbergbaugebiet Red Lake (Ontario) in der Nähe des hochgradigen Goldkonzessionsgebiets Dixie im Besitz der Firma Great Bear Resources Ltd. Darüber hinaus besitzt Portofino drei Goldprojekte im Nordwesten von Ontario; das Grundstück Gold Creek, das sich unmittelbar südlich der historischen Ni-Cu-Mine Shebandowan befindet, sowie die Grundstücke Sapawe West und Melema West in der Nähe von Atikokan. Das Unternehmen ist auch an aussichtsreichen Lithiumkonzessionen in Salaren im weltweit bekannten Lithiumdreieck in Argentinien beteiligt.Für das Board:David G. TafelChief Executive OfficerDavid Tafel, CEO, Director604-683-1991Suite 520 - 470 Granville StreetVancouver, BC, KANADA V6C 1V5Telefon: 604-683-1991Fax: 604-683-8544www.portofinoresources.cominfo@portofinoresources.comDie TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen zum zukünftigen Betrieb von Portofino Resources Inc. (das Unternehmen). Alle zukunftsgerichteten Aussagen zur zukünftigen Planung und Betriebstätigkeit des Unternehmens - z.B. wie die Unternehmensführung die Erwartungen oder Meinungen des Unternehmens in Bezug auf das Projekt bewertet - unterliegen möglicherweise bestimmten Annahmen, Risiken und Unsicherheiten, die nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen, und dass sich die tatsächlichen Leistungen sowie die Explorations- und Finanzergebnisse erheblich von allfälligen Schätzungen oder Prognosen unterscheiden können.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!