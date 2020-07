Platin - Zunächst gescheitert

Nachdem Platin im Mai aus einem Konsolidierungsdreieck ausgebrochen und bis an den Widerstand bei 846 USD gestiegen war, kam es nach einer ausgeprägten Seitwärtsphase zu einem Rücksetzer bis 780 USD. Dort bildete sich ein bullischer Doppelboden, dem ein Anstieg bis 846 USD folgte. Allerdings gelang den Bullen der Ausbruch über die Marke bislang nicht.Die Steilvorlage, die der Anstieg der letzten Wochen geliefert hatte, wurde von den Bullen zuletzt nicht genutzt. Aktuell ringt der Wert bereits um die Verteidigung der Unterstützung bei 813 USD. Darunter wäre mit weiteren Abgaben bis 780 USD und ggf. bis an die 751 USD-Marke zu rechnen.Kann sich Platin dagegen vom aktuellen Niveau lösen, wäre ein weiterer Angriff auf die Hürde bei 746 USD denkbar. Aber erst bei einem Ausbruch über den Widerstand bei 861 USD hätten die Bullen den Richtungskampf für sich entschieden. In der Folge käme es zu einer kurzen Rally bis 908 USD, die sich darüber jedoch bereits bis 947 USD ausdehnen kann.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG