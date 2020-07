EZB: Gold- & Devisenreserven 28. KW

Die Europäische Zentralbank veröffentlichte gestern den aktuellen konsolidierten Ausweis des Eurosystems per 10. Juli 2020. Diesen Angaben zufolge fand eine Reduzierung der Position Gold und Goldforderungen in der 28. Kalenderwoche statt.Die Goldreserven wurden um 1 Million Euro auf derzeit 548,757 Millionen Euro reduziert. Die Nettoposition in Fremdwährungen nahm ebenfalls um 2,3 Milliarden Euro auf aktuell 321,7 Milliarden Euro ab.Weitere Informationen sowie den aktuellen Stand aller Aktiva und Passiva der EZB finden Sie in der Pressemitteilung © Redaktion GoldSeiten.de