Goldpreisverluste durch Angst & USA-China-Spannungen eingedämmt

Die zunehmenden Ängste um COVID-19 und die stärkeren Spannungen zwischen USA und China haben etwaige Goldpreisverluste einstweilen eingedämmt, so berichtet Investing.com . Die Situation auf der Welt verschlimmert sich und mehrere Länder wandten erneut Regelungen zur sozialen Distanzierung an, um die Ausbreitung zu verlangsamen.Die Beziehungen zwischen China und USA verschlechtern sich zudem, was die Goldnachfrage stark halten wird. Nach einem Statement vom US-Außenminister Mike Pompeo, dass die Ansprüche Chinas auf das Südchinesische Meer "illegal" seien, unterzeichnete Trump eine Verordnung, die Hongkongs Status als bevorzugter Handelspartner beendete.Außerdem gab Trump grünes Licht für US-Sanktionen gegen chinesische Entitäten, die bei der Einführung der nationalen Sicherheitsgesetze in Hongkong involviert waren, die am 1. Juli in Kraft getreten sind.