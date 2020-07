Gemäßigte Entwicklungen bei Gold & Silber

Die nächsten Wochen werden sicherlich einige Aufmerksamkeit auf die Edelmetalle ziehen. Man kann nicht bestreiten, dass Gold in den letzten 12+ Monaten eine unglaubliche Aufwärtspreisrally hingelegt hat. Kürzlich schloss Gold zum ersten Mal seit 2011 über 1.800 Dollar je Unze. Unser Rechercheteam glaubt, das nächste Ziel sei 1.935 Dollar je Unze.In den vergangenen 18+ Monaten entwickelt Gold weiterhin Preismuster, die sich zukünftig zu wiederholen scheinen. Dieses Muster besteht aus einem Preisanstieg, auf den eine Konsolidierung/Preisbewegung folgt, die eine neue Momentumbasis bildet. Das Beispiel dieses Preisanstiegs von Mai 2019 bis August 2019 bestand aus einer Preiszunahme um 267 Dollar (knapp über 20%). Darauffolgende Zunahmen waren von ähnlicher Größe. Mit dem Anstieg von November 2019 bis März 2020 stieg der Preis um 248 Dollar. Mit der Zunahme von März 2020 bis April 2020 stieg er um 325 Dollar.Unser Rechercheteam glaubt, dass die aktuelle Momentumbasis, nahe 1.725 Dollar, eine Goldrally verursachen wird, die 1.935 Dollar in ähnlicher Manier anvisieren wird. Nachdem dieses Preisniveau erreicht wurde, wird sich wahrscheinlich ein neuer Momentumboden nahe 1.900 Dollar bilden, auf den eine weitere Preisaufwärtsbewegung folgen wird, die diesmal 2.150 bis 2.190 Dollar anpeilen wird. Wir glauben, dass die weltweiten Investoren - sobald Gold die 2.100 Dollar überwunden hat - die Rally effizienter identifizieren werden. Und die parabolische Aufwärtspreisbewegung könnte sehr rapide an Fahrt aufnehmen.Bei Silber belaufen sich die gemäßigten Bewegungen auf durchschnittlich 5,25 bis 5,40 Dollar. Wenn sich dies von der aktuellen Momentumbasis nahe 17,50 Dollar fortsetzt, dann sollte das nächste Aufwärtspreisziel nahe 23,00 Dollar liegen. Darüber hinaus sollte das darauffolgende Zielniveau nahe 28,00 Dollar liegen.Das würde eine massive Aufwärtspreisbewegung in Silber von fast 59% bedeuten. Letztlich illustriert die Aufwärtsbewegung der Metalle eine starke Angst an den Märkten, die mit der Stabilität und Solvenz des Weltmarktes zusammenhängt. Silber hat kürzlich eine Bewegung über die 19,00 Dollar begonnen und sobald es die 21 Dollar überstiegen hat, sollte die nächste Aufwärtspreisbewegung recht schnell stattfinde.Wir glauben, dass die Einkommensdaten für Q2 2020 die Märkte schockieren und dafür sorgen könnten, dass die Metallmärkte in die Höhe schießen. Anfänglich könnten sich die Metalle jedoch etwas nach unten bewegen, während die Märkte angesichts des Schocks kontrahieren. Das sollte jedoch kurzlebig sein, da die Metalle bereits bis zu einem Punkt gestiegen sind, an dem Investoren wissen, dass die Angst vor dem Schock dazu führen sollte, dass die Metalle über die kürzlichen Momentumbasisniveaus katapultiert werden.Betrachten Sie, wie sich Silber im Vergleich zu Gold entwickelt. Silber hat bereits begonnen, sich aggressiver nach oben zu bewegen als Gold. Sobald die echte, parabolische Bewegung beginnt, wird Silber auf prozentualer Basis deutlich höher steigen als Gold. Wir sollten recht schnell wissen, wie die Metalle auf die Wirtschaftsdaten reagieren werden. Wenn Sie Ihr Portfolio noch nicht mit Edelmetallen oder Bergbauunternehmen abgesichert haben, dann empfehlen wir Ihnen ein Investment von 15% bis 25% als Hedge.© Chris VermeulenDieser Artikel wurde am 13. Juli 2020 auf www.thetechnicaltraders.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.