Morgan Stanley: Das Öl-Gold-Verhältnis könnte von Interesse sein

Analysten bei Morgan Stanley glauben, dass das Verhältnis zwischen Gold und Öl betont werden sollte, da es für diejenigen, die auf die Richtung des Ölpreises spekulieren, von Interesse sein könnte, berichtet CNBC "Das Öl-Gold-Verhältnis war historisch betrachtet ein schlechter Indikator für die zukünftigen Ölpreise", so Martijn Rats und Amy Sergeant von Morgan Stanley. "Doch interessant ist es, wenn es Extrema erreicht."Rohöl-Futures werden in Zeiten hoher Inflation tendenziell unterstützt, während Gold traditionell als Absicherung gegen Inflation verwendet wird. Diese positive Korrelation bedeutete oft, dass höhere Ölpreise mit höheren Goldpreisen zusammenfielen.Derzeit würde das Öl-Gold-Verhältnis seit 1980 in seinem 99-Prozentbereich gehandelt werden, trotz der Tatsache, dass es sich Ende April von seinem 40-Jahrestief erholte. "Damit das Öl-Gold-Verhältnis zurück auf seinen historischen Mittelwert kehren kann, müsste der Ölpreis um (etwa) 160% steigen", so die Analysten. Diese Prognose würde jedoch annehmen, dass der Goldpreis unverändert bliebe.© Redaktion GoldSeiten.de