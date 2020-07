TDS: Langfristige Inflationserwartungen unterstützen Gold weiterhin

Zunehmende Infektionsfälle in den USA und eine erneute Anwendung einiger Quarantänemaßnahmen wirken sich bisher noch nicht auf die Inflationserwartungen aus und das sei langfristig gut für Gold, so TD Securities laut Kitco News "Bei den Edelmetallen haben erneute Ängste um Wiedereröffnungen in Kalifornien wenig Einfluss auf die langfristigen Inflationserwartungen ausgeübt, während das Vertrauen in die Wirtschaftserholung wächst und Realzinsen nahe ihren Tiefs bleiben. Dieser machtvolle Goldtreiber verschafft weitere positive Rückenwinde für das gelbe Edelmetall", so Strategen von TDS.Taktischer Handel sollte kurzfristig gut funktionieren, fügten sie zudem hinzu. Außerdem halte man es für wahrscheinlich, dass Silber Gold erstmal weiterhin übertreffen solle. "Mittelfristig sollte die Rohstoffnachfrage ihren Aufwärtstrend fortsetzen und das graue Metall könnte sich weiterhin überdurchschnittlich entwickeln - und Vorteile sowohl aus dem positiven Edelmetallumfeld als auch aus seinen industriellen Eigenschaften ziehen."© Redaktion GoldSeiten.de