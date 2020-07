Gold bei 3.000 bis 5.000 Dollar innerhalb drei bis fünf Jahre

Ein Hedgefondsmanager erklärte laut BNN Bloomberg , dass das nächste Jahrzehnt durch Inflation markiert werden wird, die Zentralbanken nicht kontrollieren werden können. Diego Parrilla, der den Quadriga-Igneo-Fonds leitet, meinte, dass präzedenzlose Geldstimuli die Assetblasen sowie eine Schuldenabhängigkeit der Unternehmen schüren würden. Bei einem derartigen Marktwahnsinn könnte der Goldpreis innerhalb der nächsten drei bis fünf Jahre, so meint er, auf 3.000 Dollar bis 5.000 Dollar steigen."Eine der wichtigen Blasen ist die Fiatwährung und eine klare Anti-Blase in diesem System ist Gold", meinte er. Das gelbe Edelmetall überzeugte dieses Jahr einige der weltweit bekanntesten Investoren, die argumentieren, dass die rapide Erhöhung der Zentralbankenbilanzen den Wert der Fiatwährungen reduzieren und die Nachfrage nach harten Vermögenswerten erhöhen wird."Im nächsten Jahrzehnt werden wir diese verzweifelte Bemühungen beobachten können, die bereits sehr offensichtlich sind, in deren Rahmen Banken und Regierungen einfach mehr Geld drucken und leihen, und jeden retten - was auch immer notwendig ist - um zu verhindern, dass das gesamte System zusammenbricht."© Redaktion GoldSeiten.de