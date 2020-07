Normalität kehrt zurück am physischen Gold- und Silbermarkt

Peter Hug, Global Trading Director bei Kitco Metals, sprach in dieser Woche mit Neils Christensen von Kitco News über seine aktuelle Einschätzung des Edelmetallmarktes.Laut dem Experten kehrt nach den durch die COVID-19-Pandemie verursachen enormen Lieferschwierigkeiten für physisches Metall die Normalität am Markt zurück. So würden die Aufgelder langsam wieder das Vorkrisenniveau erreichen. Gewisse Angebotsengpässe seien allerdings nach wie vor erkennbar, da die Prägestätten noch immer nicht wieder ihre volle Kapazität erreicht hätten.Hug geht davon aus, dass die Goldpreise in diesem Jahr noch weiter steigen werden. Seine bisherige Prognose von 1.825 USD wurde bereits erreicht. Er rechnet nun damit, dass die bisherigen Allzeithochs noch deutlich vor Jahresende durchbrochen werden.Auch Silber gegenüber ist der Trader optimistisch, erwartet zunächst aber keine neuen Allzeithochs. Wenn Gold über sein bisheriges Hoch steigen sollte, sieht er Silber zwischen 21 und 23 USD je Unze.© Redaktion GoldSeiten.de