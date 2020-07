WGC: Halbjahresausblick 2020

© World Gold Council

Der World Gold Council (WGC) veröffentlichte in dieser Woche seinen Halbjahresausblick 2020 . Der WGC betont darin erneut, welch wichtige Rolle Gold in einem Portfolio spielt. So habe das gelbe Metall in der ersten Jahreshälfte sämtliche andere bedeutenden Vermögensklassen übertroffen.Die Autoren erklären, dass die Entwicklung von Gold üblicherweise durch vier wichtige Faktoren bestimmt werde:: Wachstumsphasen unterstützen Schmucknachfrage, Technologie und langfristige Anlagen;: Marktabschwünge erhöhen häufig die Investitionsnachfrage nach Gold als sicherer Hafen;: Zinssätze und relative Währungsstärke beeinflussen die Einstellung der Anleger zu Gold;: Kapitalflüsse, Positionierungen und Preisentwicklung können die Performance von Gold anheizen oder dämpfen.Die WGC-Experten prognostizieren, dass Gold - unabhängig von der Form der Wirtschaftserholung - auch künftig durch die Folgen der Pandemie ein wichtiges strategisches Asset verkörpern wird.Man gehe man davon aus, dass "die Kombination aus hohem Risiko, niedrigen Opportunitätskosten und positiver Preisdynamik die Goldinvestitionen unterstützen und die Konsumschwäche aufgrund eines wirtschaftlichen Rückgangs ausgleichen" werde.© Redaktion GoldSeiten.de