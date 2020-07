Bestände des SPDR Gold Trust in der ersten Julihälfte

Der SPDR Gold Trust konnte in der ersten Jahreshälfte deutliche Zuflüsse verzeichnen. Hielt diese Entwicklung auch im bisherigen Verlauf des laufenden Monats an?Den Angaben auf der Website www.spdrgoldshares.com zufolge wurden die Bestände des Goldfonds auch in den vergangenen beiden Wochen gesteigert und liegen aktuell bei 1.206,89 Tonnen. Somit verzeichneten sie vom 30. Juni bis zu gestrigen 15. Juli ein Plus von insgesamt 27,99 Tonnen.Entwicklung der SPDR-Bestände im Juli:• 30. Juni: 1.178,90 Tonnen• 1. Juli: 1.182,11 Tonnen• 2. Juli: 1.191,47 Tonnen• 6. Juli: 1.191,47 Tonnen• 7. Juli: 1.199,36 Tonnen• 8. Juli: 1.202,57 Tonnen• 9. Juli: 1.200,82 Tonnen• 10. Juli: 1.200,46 Tonnen• 13. Juli: 1.203,97 Tonnen• 14. Juli: 1.206,89 Tonnen• 15. Juli: 1.206,89 Tonnen© Redaktion GoldSeiten.de