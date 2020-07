Egon von Greyerz Interview: Tektonische Goldverschiebungen und Aktiencrash-Gefahr!

(Deutsche Untertitel sind im YouTube-Player verfügbar.)

0:45 Gold und Silber kämpfen um 1.800 $ bzw. 19 $

1:25 Aktien sind weiter auf Steroiden

2:10 Der Aktienmarkt hat sich lange abgekoppelt

3:00 Ein gleichmäßig gewichteter Nasdaq wäre 20% tiefer

3:45 Die FED Bilanz sinkt - Gefahr für Aktien!

4:50 Das Drucken kann nicht mehr enden

5:50 Real werden Aktien 90-95% fallen

6:10 Zentralbanker geben Fiat-Schwindel zu!?

7:20 Das Erkennen der Wahrheit bringt das System zu Fall

8:30 Eine Impfung bringt keine Lösung

9:25 C19 wird zur Marktmanipulation genutzt

9:45 Riesige Gold-ETF-Zuflüsse, mehr als 2011!

10:45 Leihen die ETF´s nur Gold von den ZB´s?

11:20 China und Indien kaufen derzeit wenig Gold

12:30 Psychologie bestimmt die Marktpreise

13:20 Der Gold-Bullenmarkt hat erst begonnen

14:05 Großanleger werden fehlende Kleinanleger ersetzen

14:35 Die Steuereinnahmen brechen weltweit ein

15:30 Es wird unglaubliche Inflation geben

15:50 5 Billionen Dollar US-Defizit

16:35 40 Billionen Dollar Schulden bis 2025?

17:30 Die Geschichte zeigt, was passieren wird

18:10 Die Schweiz ist der historisch bewährte sichere Hafen

19:30 Tradition entsteht über hunderte Jahre

20:15 Gold als Ersparnis und zur Veredelung hat Tradition in der Schweiz

21:00 Halten Sie das Gold außerhalb des Bankensystems

21:45 Das Weltwirtschaftsforum promotet die "großen Reset"

22:10 Große Verschiebungen passieren an der Comex

Egon von Greyerz von Matterhorn Asset Management AG stellt sich den Fragen von Jan Kneist.Gold und Silber kämpfen mit wichtigen Marken, während die allgemeinen Aktien künstlich hoch gehalten werden. Die fallende FED-Bilanz könnte Gefahr für die Aktien bedeuten! Was war mit Lagarde und Powell? Opfer einer Wahrheitsdroge? Manipulation mit Fiat-Geld und Nachrichten halten den Aktienmarkt noch oben.Gleichzeitig fließt immer mehr Gold in ETF´s und die Summen bis 2011 wurden weit übertroffen. Kleinanlegern in China und Indien geht die Luft aus, während große Vermögen in Gold strömen. Im Zuge der Weltwirtschaftskrise brechen die Steuern ein und führen zu riesigen Defiziten. Eine gewaltige Inflation wird die Folge sein. Eine Flucht in Gold lohnt weiterhin und die Schweiz war und ist der sichere Hafen Nr. 1.© Jan KneistMetals & Mining Consult Ltd.