Dollar bis Jahresende zerstört - Alasdair Macleod

Greg Hunter von USA Watchdog sprach jüngst mit Alasdair Macleod über die aktuelle Lage am Goldmarkt und die Finanzsituation weltweit.Der Finanz- und Wirtschaftsexperte erklärt in dem Interview, dass er am Futuresmarkt mit Lieferausfällen von physischem Gold rechne. So würden Banken ihre Kontrakte nicht erfüllen können, da sie das physische Metall gar nicht besitzen, und das würde das Vertrauen zerstören. "Ich denke, es wird das Ende des Terminmarktes sein, weil niemand mehr auf eine Goldlieferung vertrauen würde. Ich meine, er wäre nachweislich gescheitert. Also, warum würde man dort aktiv werden? Natürlich ist der Ausfall von COMEX-Kontrakten ein sehr, sehr ernstes Problem."Laut Macleod entwickle sich im Hintergrund zudem derzeit eine Bankenkrise, bereits in einem Monat könnte es soweit sein. Er glaubt, dass Aktien, der US-Dollar und Anleihen gemeinsam untergehen werden. "Das ist die Lehre der Geschichte. Alles verschwindet. Wenn man die Währung zerstört, zerstört man alle finanziellen Vermögenswerte, die darauf lauten."Bis zum Ende des Jahres könnte der US-Dollar seine Kaufkraft verlieren, so der Experte. Dies sollte Gold und Silber in ungeahnte Höhen steigen lassen. Zur Absicherung gegen die Bankenkrise und den Wertverlust der Währungen rät er entsprechend zu physischen Gold und Silber.© Redaktion GoldSeiten.de