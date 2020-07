Frank Holmes: Gold steigt "sehr wahrscheinlich" auf 4.000 USD

Charlotte McLeod von The Investing News Network sprach jüngst mit Frank Holmes von US Global Investors über dessen aktuelle Einschätzung zu den Edelmetallen. Der Investmentexperte erklärt in dem Interview, dass er für Gold weiterhin hohes Potenzial sehe. U.a. bedingt durch die Geldpolitik der Zentralbanken könnte das gelbe Metall innerhalb der nächsten drei Jahre durchaus auf 4.000 USD je Unze steigen.Silber sollte dann nachziehen und eine noch größere Bewegung nach oben erleben, so Holmes. "Regressionsanalysen haben gezeigt, dass auf eine nachhaltig Bewegung bei Gold eine um 50 Prozent größere Bewegung von Silber folgt. Es ist nur eine Frage der Zeit," erklärt er.Holmes rät Investoren, die sich für Edelmetalle interessieren, zu einer "goldenen Regel", wonach 10 Prozent im Portfolio auf Gold entfallen sollten. Dies könne einzelne Aktien, Royaltyunternehmen, Gold-ETFs oder auch Bergbauaktien-Fonds umfassen. Bei einzelnen Aktien sollte gezielt auf das Management und dessen bisherige Erfolge geachtet werden.© Redaktion GoldSeiten.de