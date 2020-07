Will Rhind: Wohin geht die Reise für den Goldpreis?

Neils Christensen von Kitco News sprach kürzlich mit Will Rhind, CEO von GraniteShares, über dessen aktuelle Einschätzung des Goldmarktes. Wie Rhind im Interview erklärt, geht er davon aus, dass die beispiellosen geldpolitischen und fiskalischen Konjunkturmaßnahmen der Zentralbanken den Goldpreis weiterhin auf neue Hochs treiben werden. Er rechne damit, dass sich die aktuelle Krise weiter entfalten werde. Rhind glaubt zudem, dass die Federal Reserve die Zinssätze auf absehbare Zeit in der Nähe des Nullbereichs halten wird und sieht außerdem einen Anstieg des Inflationsdrucks.Einer der Hauptunterschiede zwischen der großen Finanzkrise 2008 und der heutigen durch COVID-19 ausgelösten Wirtschaftskrise sei das Ausmaß der Zerstörung. So habe die Krise 2008 hauptsächlich den Finanzsektor betroffen, heute dagegen gehe es um die Gesamtwirtschaft."[2008] blieb das Gelddrucken weitgehend auf das Bankensystem beschränkt. Es floss nicht in die breitere Wirtschaft. Diesmal ist die breitere Wirtschaft betroffen. Obwohl es Geld gibt, das auch jetzt sicherlich in die Banken fließt, haben die Banken den Anreiz, dieses Geld zu verleihen und dieses Geld in die Wirtschaft zu bringen. Zudem verlässt sich die Regierung offensichtlich nicht nur auf die Banken, um dies zu tun. Sie gibt den Leuten direkt Geld," so Rhind.In Bezug auf die Goldallokation im Portfolio erklärt Rhind, dass eine Untersuchung seiner Firma bereits im vergangenen Jahr zu dem Ergebnis gekommen sei, dass in einem Niedrigzinsumfeld ein Anteil von 35% optimal sei. Die weitere Senkung der Zinsen durch die US-Notenbank und die Unmengen an Liquidität, die in die Finanzmärkte gepumpt würden, würden die These der Untersuchung noch zusätzlich bekräftigen.© Redaktion GoldSeiten.de