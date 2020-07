Kitco-Umfrage: Bullenrun ist noch nicht vorüber

Der Goldmarkt konsolidiert über 1.800 Dollar je Unze und auch wenn die bullische Stimmung von den Rekordniveaus gefallen ist, so bleiben Marktanalysten und Investoren bullisch gegenüber dem Goldpreisentwicklungen dieser Woche, so Kitco News im Rahmen der wöchentlichen Umfrage zu den zukünftigen Goldpreisentwicklungen.Diesmal nahmen 16 Marktexperten an der Umfrage teil. Davon waren 11 (69%) der Ansicht, dass der Goldpreis diese Woche steigt. Einer (6%) der Analysten erwarte einen Preisrückgang, während vier (25%) Befragte neutral blieben.Außerdem gaben 1.642 Kleinanleger ihre Meinung ab. 977 (60%) prognostizieren einen Goldpreisanstieg in dieser Woche, während weitere 348 (21%) einen niedrigeren Preis erwarten. 317 (19%) von ihnen halten Seitwärtsentwicklungen für wahrscheinlich.© Redaktion GoldSeiten.de