Major Precious Metals bestätigt keine wesentliche Änderung

Vancouver, 20. Juli 2020 - Major Precious Metals Corp. ("Major" oder das "Unternehmen") (CSE: SIZE | OTC: SIZYF | FRANKFURT: 3EZ) möchte bestätigen, dass dem Management des Unternehmens keine wesentlichen Änderungen in der Geschäftstätigkeit des Unternehmens bekannt sind, die den jüngsten Rückgang des Aktienkurses in den letzten zwei Tagen um über 50 Prozent erklären würden.Die Pressemitteilung des Unternehmens vom 13. Juli 2020 enthält eine vollständige Aufschlüsselung der aktuellen Situation.Link zur PressemitteilungIm Namen des Board of DirectorsMajor Precious Metals Corp.Paul Ténière, P.Geo., President & Chief Executive OfficerSuite 810 - 789 West Pender Street, Vancouver, BC V6C 1H2(604) 336-3195 Major Precious Metals ist ein kanadisches Junior-Bergbau- und Explorationsunternehmen mit Sitz in Vancouver, BC, das ein diversifiziertes Portfolio an Explorationsliegenschaften innerhalb einiger der vielversprechendsten Edel- und Basismetallvorkommen weltweit besitzt. Major Precious Metals befasst sich auch mit dem Erwerb und der Erkundung von Edelmetallprojekten in der Nähe oder angrenzend an bestehende Bergbaubetriebe, die von etablierten Bergbauunternehmen kontrolliert werden.Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.