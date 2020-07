Verdoppelt sich der Silberpreis 2020?

Kris Knutson veröffentlichte auf der Webseite The Motley Fool seine aktuelle Einschätzung zum Silberpreis. Demnach geht er davon aus, dass das weiße Metall bald über 20 USD steigen sollte und sich der Preis in diesem Jahr sogar verdoppeln könnte.Laut Knutson sprechen viele Faktoren für eine bullische Entwicklung von Silber:• Silber sei ein traditioneller Wertspeicher und werde seit Tausenden von Jahren als Zahlungsmittel verwendet.• Das Gelddrucken der Zentralbanken werde die Kaufkraft der Währungen im Laufe der Zeit weiter mindern. Anleger werden versuchen, ihr Vermögen durch Wertspeicher wie Edelmetalle zu erhalten.• Silber sei günstiger als Gold. Menschen, die sich Gold nicht leisten können, sich aber vor der Abwertung der Währungen schützen wollen, könnten auf Silber zurückgreifen.• Silber sei zusätzlich ein industrielles Metall. Etwa die Hälfte der jährlichen Nachfrage stamme aus der Industrie. Durch die wachsende Bedeutung alternativer Energien könnte das Metall z.b. durch seine Anwendung in Solarzellen und in der Elektromobilbranche mehr Bedeutung erlangen.Sein Fazit: "Ich denke, Silber ist momentan eine großartige Gelegenheit. Silber handelt weit unter seinem Allzeithoch, was bedeutet, dass viel Luft nach ob ist. Es ist zudem ein stark nachgefragtes Metall für zukünftige Technologien."© Redaktion GoldSeiten.de