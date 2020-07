Citibank: Aktuelle Goldpreisprognose

Wie fxstreet berichtet, haben die Analysten der Citigroup neue Preisprognosen für Gold veröffentlicht. Demnach rechnet die US-Großbank damit, dass das gelbe Metall in den kommenden sechs bis neun Monaten auch in US-Dollar ein neues Rekordhoch erreichen wird. "Die nominalen Goldpreise haben in diesem Jahr bereits in allen anderen G-10- und wichtigen EM-Währungen neue Rekorde erzielt. Wir glauben, dass neue Gold-USD-Höchststände nur eine Frage der Zeit sind."Die Wahrscheinlichkeit, dass Gold innerhalb von drei bis fünf Monaten über 2.000 USD steigen wird sehen die Analysten bei 30%.Als Gründe für die bullische Einschätzung werden von der Bank die lockere Geldpolitik der Zentralbanken, die niedrigen Realrenditen, ETF-Zuflüsse in Rekordhöhe und die gestiegene Goldallokation genannt.Den Analysten zufolge sollte der durchschnittliche Goldpreis in diesem Jahr bei 1.750 USD liegen und im kommenden Jahr bei 1.965 USD.© Redaktion GoldSeiten.de