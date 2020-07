RBC hebt Silberpreisprognosen an

RBC Capital Markets hat laut einem Artikel von The Northern Miner seine Preisprognosen für Silber nach oben korrigiert. Den Angaben zufolge erhöhten sich die Preisschätzungen für 2020-2022 um 16%, 17% und 14%.In diesem Jahr rechnen die Analysten entsprechend mit einem Durchschnittskurs von 17,76 USD je Unze, im kommenden Jahr sehen sie Silber im Durchschnitt bei 18,75 USD und 2022 bei durchschnittlich 18,50 USD.Als Gründe für die optimistischere Einschätzung werden "eine robustere Erholung der globalen industriellen Produktion und eine anhaltend starke Investitionsnachfrage" zitiert.RBC geht zudem davon aus, dass Silber in diesem und im kommenden Jahr ein physisches Defizit verzeichnen wird, verglichen mit moderaten Überschüssen in der jüngeren Vergangenheit.© Redaktion GoldSeiten.de