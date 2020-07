Düstere Stimmung bei kleinen Unternehmen

Politiker sagen gerne, dass kleine Unternehmen wichtig für die Wirtschaft sind. In diesem Fall ist das nicht nur schönes Gerede. Die Millionen von kleinen Unternehmen mit einer Handvoll Arbeiter sind kollektiv wichtiger als die wenigen hundert Großunternehmen, die in den Nachrichten gebracht werden.Das ist ein Grund, warum die Coronakrise so wirtschaftlich zerstörerisch war. Sie traf die kleinen Unternehmen, die sowohl wichtig für das Wachstum als auch anfällig für Desaster sind, am härtesten. Ja, ich weiß, einige große Unternehmen wurden vernichtet (z.B. Fluglinien), doch kleinen Unternehmen erging es schlimmer. Des Weiteren waren politische Gegenmaßnahmen weder besonders hilfreich noch gleichwertig und sogar möglicherweise schädlich. Das wird weitreichende und langfristige Auswirkungen haben. Diese werden wir heute besprechen.Ich sollte erwähnen, dass ich in meiner gesamten Karriere einer dieser Kleinunternehmer war. Ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn die Angestellten wie eine Familie sind (oder vielleicht sogar wortwörtlich). Ich kenne das Verlangen, sie zu beschützen, wie jeder Elternteil oder Freund es tun würde und habe die Qual erlebt, wenn man dazu nicht in der Lage ist. Die Situation hat nicht nur Arbeitsplätze und Einkommen gekostet, sondern hat Hoffnungen und Träume zerstört.Die guten Neuigkeiten: Träume sind eine erneuerbare Ressource. Die verlorenen Träume können wir ersetzen. Darüber sprechen wir ebenfalls.Die New York Times hat viele Probleme, doch deren Autoren sind Meister darin, persönliche Beispiele zu finden, um allgemeinere Geschichten zu illustrieren. Diesmal mussten sie jedoch nicht allzu hart nachforschen.Am letzten Freitag im Juni, nachdem der Gouverneur Texas', Greg Abbott, beschloss, dass Bars im Staat zum zweiten Mal schließen müssen, da die Infektionszahlen in die Höhe geschossen waren, entschloss sich Mick Larkin, dass er genug hatte.Ungeachtet der Tatsache, dass Larkin, der Besitzer einer Karaokebar in Wichita Falls, Texas gerade 1.000 Dollar für Verbrauchsgüter und Schutzausrüstung für den Wochenendbetrieb ausgegeben hatte. Ungeachtet der Tatsache, dass die Frozen-Margarita-Maschine aufgefüllt war, dass 175 Plastikspritzen mit alkoholhaltigem Wackelpudding vorbereitet waren, oder dass es Masken für Angestellte und Desinfektionsmittel für Gäste gab.An diesem Tag, dem 26. Juni, warfen Larkin und sein Partner alles, was sie gekauft hatten, in den Müll und beschlossen ihre Bar, Krank It Karaoke, endgültig zu schließen."Wir haben alles getan, was wir tun sollten", so Larkin. "Dann sollten wir wieder schließen und nachdem ich all das Geld ausgegeben hatte, um die Regeln zu befolgen, meinte ich 'Ich kann so nicht weitermachen.'"Mick Larkins einziger Fehler war es, ein Geschäft zu besitzen, das Menschenmassen, Trinken und Singen kombiniert; alles Dinge, die das respiratorische Virus verbreiten. Nun ist er erledigt. Und er ist nicht der Einzige.Fast zwei Jahrzehnte verkauften Rich Tokheim und seine Frau Sport-Fanartikel - Hüte, T-Shirts, Kaffeetassen und andere Dinge - an Fans in Omaha in ihrem Laden, The Dugout. Seit 2011 befand sich The Dugout in einem Laden gegenüber des städtischen Baseballstadions, das üblicherweise jeden Frühling die College World Series hostet.Die World Series 2020 wurde im März abgesagt. In den darauffolgenden Wochen wurden weitere Sportereignisse abgesagt - erst College-Sport und weiterhin professionelle Spiele, die seitdem Schwierigkeiten haben, die Aktivitäten wiederaufzunehmen.Tokheim, 58, beobachtete den Fall seines Unternehmens mit wachsender Sorge, doch erst nach einem freundlichen Gespräch mit einem ehemaligen College-Direktor im Mai wurde er sich der Schwere der Situation bewusst. Er war bereits um den Zustand des Virus in Nebraska besorgt, ob es ausreichende Nachverfolgung gäbe. Dann prognostizierte sein Freund, dass - sollte College-Football für das Gesamtjahr ausgesetzt werden - dies das Ende des Division-I-Sport bedeuten würde."Das hat mich wirklich angespornt", erklärte Tokheim. Er verhandelte einen frühzeitigen Ausstieg aus der Leasing-Vereinbarung und führte einen Ausverkauf durch. The Dugout schloss endgültig am 30. Juni.Und noch ein weiteres Beispiel:Viele kleine Unternehmen fanden es zudem mühselig, mit den ständig wechselnden lokalen Richtlinien mitzuhalten, während andere beschlossen, dass es - egal, was lokale Offizielle sagen - nicht sicher sei, so weiter zu machen. Gabriel Gordon, Besitzer eines kleinen populären Barbecue-Restaurants in Seal Beach, Kalifornien beschloss, dieses permanent zu schließen, nachdem er das Layout des Restaurants betrachtet hatte. Er hatte festgestellt, dass er niemals mehrere Angestellte in der Küche haben könnte, während das Virus in der Gegend noch aktiv ist."Es sind essentiell zwei Gänge, die etwa 11 Fuß breit sind", so Gordon, der die Form seines Lokals, Beachwood BBQ beschrieb. "Es gibt Food Trucks, die größer als meine Küche sind."Das sind nur drei von mehreren tausend Betroffenen. Die Besitzer haben alles richtig gemacht. Unter anderen Umständen hätten sie Arbeitsplätze zur Verfügung bestellt und ihren lokalen Wirtschaften beim Wachsen geholfen. Nun sind sie raus.Der NYT-Artikel erwähnt außerdem Yelp-Schätzungen, dass 66.000 kleine Unternehmen niemals wieder öffnen werden und zitiert dann eine Harvard-Studie, die schätzt, dass 110.000 kleine Unternehmen permanent geschlossen haben.Wodurch wurde dies ausgelöst? Das ist nicht vollständig Regierungsverordnungen zuzuschreiben. Eine Studie des Becker Friedman Institute der University of Chicago verwendete Mobilitätsdaten dazu, um den Laufverkehr bei 2,25 Millionen US-Unternehmen zu schätzen. Der Verkehr ging Wochen vor den Quarantäneverordnungen stark zurück.