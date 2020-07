Infografik: Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die Goldbranche

In Zusammenarbeit mit Sprott Physical Gold Trust hat Nicholas LePan von Visual Capitalist eine neue Infografik veröffentlicht, die sich mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Goldbranche befasst. Die Grafik trägt den Namen "Die Auswirkungen von COVID-19-Shutdowns auf die Goldversorgungskette".Wie in der Grafik dargestellt wird, waren Störungen der Versorgungskette von der Mine bis hin zum Anleger spürbar:– Einige Goldminen stellten die Produktion aufgrund des hohen Risikos einer COVID-19-Exposition ein und reduzierten somit das Goldangebot. In vielen Ländern musste der Betrieb aufgrund von COVID-19-basierten gesetzlichen Beschränkungen eingestellt werden.– Strenge Reisevorschriften schränkten den Versand von Gold ein und erhöhten die Lieferkosten, da weniger Flugrouten zur Verfügung standen und Güter für die medizinische Versorgung Vorrang hatten.– Raffinerien sind auf die Goldproduktion angewiesen. Weniger geliefertes Gold und die Aussetzung der Arbeit reduzierten auch das Angebot an raffiniertem Gold.– Weiter hinten in der Goldversorgungskette wurden die Händler sowohl mit einem eingeschränkten Angebot als auch mit erhöhten Lieferkosten konfrontiert. Diese erhöhten Kosten haben sich auf die Endabnehmer übertragen.– Höhere Nachfrage, geringeres Angebot und höhere Kosten haben zu höheren Preisen für die Goldkäufer geführt.© Redaktion GoldSeiten.de / VisualCapitalist.com