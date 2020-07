Wird Gold weiter steigen? UBS-Strategin im Interview

Joni Teves, Edelmetallstrategin bei der UBS, sprach mit Haslinda Amin und Rishaad Salamat in der Sendung "Bloomberg Markets: Asia." jüngst über ihre aktuelle Einschätzung zu Gold und Silber.Teves erklärt, dass es bei Gold kurzfristig zu Rücksetzern kommen könne. Eine gewisse Konsolidierung sollte für den Markt durchaus gesund sein. Mittel- bis langfristig erwarte sie aber weitere Preisanstiege des gelben Metalls.Profitieren könnte Gold beispielsweise von einer weiteren Absenkung der Realzinsen. Zudem bilde Gold aktuell eine breitere Investmentbasis aus, d.h. es finde größere Beachtung als Asset in einer diversifizierten Portfolio. Dazu tragen laut Teves neben dem Niedrigzinsumfeld auch die erhöhte Unsicherheit an den Märkten bei.Silber habe zuletzt von der guten Entwicklung von Gold profitiert. Fraglich sei, ob das weiße Schwestermetall eine nachhaltige Outperformance zeigen könne. Insgesamt hänge die weitere Entwicklung von Silber von der von Gold ab.© Redaktion GoldSeiten.de