R. Archer (Newrange Gold Corp.) Interview - Die Bohrer in Nevada sind fleißig, die Spannung steigt!

0:50 Die Corona-Situation betrifft alle Unternehmen, nicht nur den Bergbau

1:20 Newrange ist in Nevada kaum von C19 betroffen

2:30 Newrange bohrt derzeit in Nevada

2:40 Kanada ist schwieriger und noch nicht zugänglich

3:50 Ontario ist noch auf "halten"

4:50 Wer Newrange noch nicht kennt, hier ist ein Überblick

7:00 Bei Pamlico werden die Stollen weiter untersucht

8:00 Eine IP-Untersuchung wurde durchgeführt und Sulfide festgestellt

8:50 Die IP-Untersuchung ergab starke Anomalien

9:50 Bohrungen wurden Ende Mai aufgenommen und bisher 2000 m fertiggestellt

10:10 Insgesamt sind 10.000 geplant, erste Ergebnisse kommen zurück

10:30 Es sollte jetzt einen stetigen Nachrichtenfluß geben

11:00 Später werden Diamantbohrungen die RC-Bohrungen ablösen

12:00 North Birch liegt in Ontario und B. Archer hat das Projekt lange im Visier

13:15 Bisher wurde die Eisenformation von North Birch nicht getestet

14:15 Eine ehemalige Hochgrad-Goldmine ist nur 2 km entfernt

15:30 Im Red Lake Gebiet wird sehr erfolgreich exploriert

16:25 Ein Projekt in Kolumbien wurde an GoldMining verkauft

17:10 Newrange bekommt weitere GoldMining Aktien beim Lizenztransfer

17:45 Weitere Assets wurden nach Australien verkauft

18:20 Optionen und Warrants werden ausgeübt und bringen Liquidität

19:20 Die Stimmung für Minenaktien hat sich aufgehellt

20:00 Smart Money kauft Minenaktien

20:40 Spekulation schafft Liquidität, trotzdem Vorsicht

21:30 Längerfristig sind die Aussichten sehr gut

Robert Archer, CEO von Newrange Gold Corp. (TSXV: NRG, WKN: A2DHL9), unterhält sich mit Jan Kneist. Viel ist seit November 2019 passiert. Newrange hat eine IP-Untersuchung durchgeführt und starke Anomalien auf Pamlico festgestellt, die seit Ende Mai gebohrt werden. Erste Ergebnisse werden bald folgen und dann über Monate weitere. North Birch ist ein Projekt, das Archer 2002 selbst abgesteckt hat. Es beherbergt eine bisher nicht untersuchte Eisenformation. Finanziell ist Newrange sehr gut aufgestellt. Die kolumbianischen Projekte wurden gegen Bargeld und Aktien an GoldMining und ein australisches Unternehmen verkauft. Zudem werden Optionen und Warrants ausgeübt. Der Markt hat sich auch positiv verändert und mehr Anleger steigen in Explorer ein.