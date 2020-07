Platin - Die Bullen schlagen zu

Ausgehend von einem neuen Verlaufshoch bei 861 USD setzte bei Platin Mitte Mai eine Korrekturbewegung ein, die über mehrere Wochen andauerte, ohne jedoch die zentrale Unterstützung bei 751,00 USD zu erreichen. Zuletzt konnte der Wert bei 773,50 USD ein lokales Tief markieren und seither schrittweise an die Hürden bei 847 und 861 USD ansteigen. Diese wurden im gestrigen Handel mit einer steilen Kaufwelle durchbrochen.Ein einziger Handelstag hat ausgereicht, um bei Platin die Dynamik in den Kurs zurückzubringen und gleichzeitig zwei wesentliche Kursbarrrieren aus dem Weg zu räumen. Diesen Schwung müssen die Käufer jetzt aber aufrechterhalten, um den Anstieg bis an die nächste Hürde bei 908 USD fortzusetzen. Wird diese auch überschritten, sind Zugewinne bis 925 und 947 USD wahrscheinlich.Eine leichte Korrektur bis 840 USD wäre aktuell unproblematisch. Darunter wäre ein Teil des Schwungs wieder verloren und ein Rückfall bis 813 USD zu erwarten, ehe dort der nächste Anstieg folgen kann. Abgaben unter die 813 USD-Marke würden dagegen das Ende der Kaufwelle einläuten und Verluste bis 773,50 und 751,00 USD nach sich ziehen.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG