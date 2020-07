Energie nahe starkem Widerstand - Breakdown steht an

Unser Rechercheteam glaubt, dass Rohöl und Energie allgemein nahe eines wichtigen Widerstandes zum Stillstand gekommen sind und vielleicht eine große Abwärtsbewegung vorbereiten, während COVID-19 weiterhin regionale und weltweite Wirtschaften betrübt.Die aktuellen Neuigkeiten, dass die Fälle von COVID-19 in die Höhe geschossen sind, deuten an, dass weitere Quarantäneverordnungen den Ölpreis in den nächsten Wochen und Monaten unter 35 Dollar je Barrel drücken könnten. Unser Rechercheteam denkt, dass Öl bereits ein Widerstandsniveau bei 42 Dollar gebildet hat und bald sinken wird, wenn die Sorgen um eine Wirtschaftserholung auf Erwartungen bezüglich der Ölnachfrage übergehen. Wir glauben, dass die erneuerte, weltweite Wirtschaftsnachfrage nach Öl eine sehr reale Möglichkeit darstellen wird, dass Öl innerhalb der nächsten 30 Tage unter 35 Dollar je Barrel fallen könnte.Diese anstehende Abwärtsbewegung in Rohöl wird eine großartige Handelsgelegenheit im ERY, dem Direxion Bear Energy 2x ETF, schaffen. Zum aktuellen Zeitpunkt warten wir nur auf die technische Bestätigung dieses Handelsauslösers. Sobald wir Bestätigung durch unsere Preismodellsysteme erhalten haben, könnte der ERY um 20% bis 30% von den aktuellen Niveaus aus steigen.Unser Rechercheteam glaubt außerdem, dass die gescheiterte Rally des Rohöls über 42 Dollar einen starken Widerstand nahe dieses Niveaus andeutet. Es könnte einen Short Squeeze geben, bei dem Öl rasch auf 44 bis 45 Dollar steigt und dann schnell zurück unter 41 Dollar fällt. Das wäre ein großartiges Verkaufssignal für den fallenden Ölpreis.Wir denken, dass Q3 eine sehr reale Möglichkeit für Öl darstellen wird, innerhalb der nächsten Wochen unter 35 Dollar je Barrel zu fallen. Eine stärkere Abwärtsbewegung - unter 30 Dollar je Barrel - wäre ebenfalls möglich. Sobald diese Entwicklung bestätigt wird, werden wir die Möglichkeiten haben, in den ERY-Handel einzusteigen.Unser eigenes Fibonacci-Preismodellsystem deutet an, dass das anfängliche Aufwärtspreisziel des ERY nahe 68 Dollar liegt. Das deutet eine mögliche Aufwärtspreisbewegung um 35% an, sollte Rohöl so einbrechen, wie wir erwarten. Dies bietet eine exzellente Handelsgelegenheit für erfahrene technische Trader.Während wir auf den Rohölabschwung warten, sollten Trader die Kluft unter 48 Dollar als mögliches Preisunterstützungsniveau des ERY betrachten. Die möglichen Aufwärtsgewinne dieses Trades sind noch immer beträchtlich. Wir müssen nur auf die angemessene technische Bestätigung dieses Setups warten, da Neuigkeiten oder etwaige geopolitische Ereignisse die Erwartungen bezüglich Rohöl deutlich verändern könnten.© Chris VermeulenDieser Artikel wurde am 21. Juli 2020 auf www.thetechnicaltraders.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.