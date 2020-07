Michael Pento hält derzeit 20% seines Portfolios in Gold

Michael Pento, Präsident und Gründer von Pento Portfolio Strategies, sprach im Interview mit Greg Hunter von USAWatchdog jüngst über seine aktuelle Einschätzung zu den Entwicklungen am Finanzmarkt, am Edelmetallmarkt und zur Covid-19-Pandemie.Der Vermögensverwalter erklärt in dem Gespräch, dass er aktuell 20% seines Portfolios in Gold halte, da das Umfeld für das Edelmetall derzeit einfach perfekt sei: "Dies ist das beste Umfeld für Gold, das ich je in meiner Karriere gesehen habe. Es ist ein Umfeld, in dem Schulden und Defizite steigen. [...] Die Schulden explodieren und was mag Gold? Es mag fallende Realzinsen. Es mag explodierende Verschuldung. Und was noch hinzu kommt, ist ein schwächer werdender Dollar. Deshalb mag ich Gold wirklich." so Pento.Laut dem Ökonom sind Aktien momentan so teuer wie nie zuvor. "Heute ist die Bewertung von Aktien die teuerste in der Geschichte. Wenn man die Marktkapitalisierung von Aktien betrachtet, sind wir jetzt bei 155% des BIP. Aktien waren noch nie so teuer."Trotzdem rechnet er zunächst mit weiteren Preisanstiegen, besonders wenn Neuigkeiten zugelassener Corona-Impfungen, neuer Behandlungsmöglichkeiten und neuer Stimuli bekannt werden. "Sobald dieser Impfstoff validiert und zugelassen ist, wird dies eine Verkaufsgelegenheit für mich und meine Investoren sein."Pento empfiehlt aktuell, unbedingt Verbindlichkeiten mit variablem Zinssatz loszuwerden bzw. sich Fixzinsen zu sichern. Weiterhin rät er dazu, Edelmetalle zu halten und sich fernab der Mainstreammedien zu informieren.© Redaktion GoldSeiten.de