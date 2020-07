Warum stürzen sich Anleger auf Gold?

Managing Director für den WGC in den USA, Joe Cavatoni, sprach im Interview mit Maria Rosati von WealthManagement.com kürzlich über den im Juli veröffentlichten Halbjahresausblick des World Gold Council sowie die jüngsten Entwicklungen am Goldmarkt.Die wichtigsten Themen des Gesprächs sind:• Einfluss der Marktvolatilität auf Gold• Gold zur Portfolioabsicherung• Haupttreiber für die Performance von Gold• Rekordzuflüsse in Gold-ETFs• Goldausblick zur Jahresmitte 2020Das Interview und die Niederschrift in englischer Sprache können Sie hier ansehen Auch in der Sendung "On the Move" von Yahoo Finance war Cavatoni in dieser Woche zu Gast und sprach u.a. darüber, warum Gold eine hervorragende Absicherung für das Portfolio darstellt.Er erklärt: "Gold tut jetzt genau das, was wir den Menschen erklären, was es tut, wenn sie es am dringendsten benötigen: Bei Marktrisiko und Unsicherheit ist es ein sicherer Hafen und Liquidität, wenn sie es brauchen. Darum sprechen Anleger derzeit durch ihre Dollars und es werden Rekordflüsse in die börsengehandelten Fonds verzeichnet, nicht nur auf dem US-Markt, sondern weltweit. Über 45 Milliarden US-Dollar in den ETFs weltweit. […] (Gold) macht das, was es tun soll - es festigt das Portfolio und stellt Liquidität bereit."Das Video und die Mitschrift finden Sie hier © Redaktion GoldSeiten.de