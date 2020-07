Credit Suisse: Silber könnte Gold übertreffen

Die Strategen der Credit Suisse rechnen angesichts der jüngsten Preisbewegungen bei Silber damit, dass das weiße Metall seinem Schwestermetall auch künftig Konkurrenz machen könnte. Wie fxstreet.com berichtet geht die Bank von weiteren Preissteigerungen bei Silber aus."Silber hat in der vergangenen Woche einen dramatischen Anstieg verzeichnet und das Schlüsselhoch von 2019 bei 19,65 USD mühelos erreicht. Dies deutet darauf hin, dass jetzt eine mehrjährige Basis ausgebildet wird, wie wir es vorhergesehen haben. Der nächste entscheidende Test sind 21,14 USD, das Hoch von 2016," werden die Analysten zitiert.Die Bank sieht den nächsten Widerstand bei 25,10 USD und dann bei 26,09/22 USD, dem 38,2% -Retracement des gesamten Bärenmarkts 2011/2020 und den wichtigsten Tiefs von 2011/2012.In Bezug auf das Gold-Silber-Verhältnis erklärt die Credit Suisse: "Das Gold-Silber-Verhältnis ist weiter stark gesunken, da Silber eine Outperformance zeigt. Derzeit testet das Ratio das 61,8% -Retracement seines gesamten Aufwärtstrends ab 2016 und des langfristigen Aufwärtstrends ab 2017 bei 88,00. Während wir zunächst davon ausgehen würden, dass dieser halten wird, würde ein Schlusskurs unter 88,00 auf einen weiteren deutlichen Rückgang hindeuten und darauf, dass Silber eine weitere Outperformance gegenüber Gold erzielen könnte, was ein Engagement in Edelmetallen rechtfertigt, das sowohl Gold als auch Silber umfasst."© Redaktion GoldSeiten.de