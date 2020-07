Silber explosiv mit >25%

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

… und dies allein im bisherigen Juliverlauf! Somit überrannte Silber bereits die zur letzten Analyse vom 10. Juli anvisierten Ziele. Aufgrund des Ausbruchs über 21,30 USD erlaubt sich nunmehr direkt weiteres Potenzial bis zur nächsten Widerstandsmarke von 26,00 USD. Ob es dort zu einer Konsolidierung kommt, bleibt vorerst abzuwarten, denn die Bullen stürmen buchstäblich empor. Oberhalb von 21,30 USD bleibt die generelle Lage weiterhin bullisch ausgerichtet und somit dürfte es ein weiterhin heißer Sommer für alle Edelmetallfans bleiben.Rücksetzer unter 21,30 USD würden hingegen die Gefahr einer temporären Umkehr wecken. Einerseits erlaubt sich dabei Abgabepotenzial bis 18,70 USD, wobei andererseits es dann einer genaueren Beschau in den tieferen Zeitebenen bedarf.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.