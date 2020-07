St. Angelo: Grünes Licht für Silber; Wie geht es jetzt weiter?

Wie der Marktbeobachter Steve St. Angelo in seinem jüngsten Artikel auf SRS Rocco Report erklärt, habe Silber durch seinen Abschluss über 21 USD einen neuen Bullenmarkt begonnen.Der Experte erklärt, dass die bullische grüne Kerze im folgenden gestrigen Chart darauf hindeute, dass Silber seinen Aufwärtstrend heute fortsetzen wird. Er betont zudem, dass das weiße Metall in den vergangenen Tagen extrem volatile Bewegungen mit breiten Ausschlägen gezeigt habe und diese noch weiter anhalten könnten.St. Angelo hatte bereits letzte Woche das Niveau von 19,75 USD als entscheidend angesehen. Dieses wurde nun erwartungsgemäß übertroffen. "Nachdem Silber fest über dem Niveau von 19,75 USD geschlossen hatte, stiegen die Händler verstärkt ein und ließen den Preis in nur drei Tagen um 3,40 USD oder 17% steigen. Das war ein Ausbruch wie aus dem Lehrbuch."In Bezug auf die nächsten Preisziele heißt es: "Wenn wir uns den wöchentlichen Chart für Silber ansehen, liegt das nächste Widerstandsniveau bei 26 bis 26,50 USD. Der Silberpreis wird dieses Niveau in dieser Woche jedoch möglicherweise nicht erreichen. Das ist höchst unwahrscheinlich. Es wird wahrscheinlich mehrere Wochen oder einen Monat dauern, bis dieses Niveau erreicht ist. Es war jedoch äußerst wichtig, dass Silber endlich das im Jahr 2016 festgelegte Niveau von 21 USD übertroffen hat."© Redaktion GoldSeiten.de