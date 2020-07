Edelmetallpreisspitze warnt vor Gefahr - Teil 1

Wenn Sie kein Auge darauf behalten haben, was in den letzten 3+ Tagen bei Gold, Silber und Platin passiert ist, dann lesen Sie diesen Artikel genau. Wenn Sie das jedoch getan haben, dann lesen Sie hier weiter, um zu erkennen, warum diese Entwicklung so wichtig ist.Die Edelmetalle bewegen sich seit 24+ Monaten aufwärts. Dennoch haben bestimmte Kräfte versucht, die Aufwärtsentwicklungen einzudämmen, während weltweite Investoren angsterfülltere Haltungen gegenüber der Weltwirtschaft einnehmen. Als COVID-19 einschlug, fand eine deutliche Abwärtsauswaschung in Gold und Silber statt.Diese Art von Abwärtspreisentwicklung ist ein häufiges Muster, wenn Trader dazu gezwungen werden, ihre Edelmetallpositionen zu liquidieren, um Marginvoraussetzungen bezüglich offener Long-Positionen innerhalb einer tiefgreifenden Abwärtsbewegung zu decken. Nachdem die Auswaschung beendet wurde, stiegen die Edelmetalle - vor allem Gold - wieder auf vorherige Preisniveaus, während Silber eine Zeit lang nahe 16 bis 17 Dollar pendelte, bevor es höher stieg.Unser Rechercheteam warnte, dass Silber in naher Zukunft zum Superhelden der Metalle werden würde und kürzlich veröffentlichten wir Rechercheartikel, die eine Aufwärtsentwicklung unterstützten, die wir vor der aktuellen Breakout-Rally bei Silber gesehen haben.Wenn Sie Edelmetalle verstehen und wissen, wie sie sich als Absicherung gegen wahrgenommenes Risiko an den Weltmärkten verhalten, dann sind Sie sich bereits bewusst, was ich sagen möchte... Dieser große Breakout in Silber und Gold ist ein massiver Warnschuss, der für die weltweiten Investoren abgegeben wurde. Der Gedanke, dass der US-Aktienmarkt weiterhin auf alberne Hochs klettern kann, während COVID-19 die Weltwirtschaft, Kredit, Schulden und Handel zerstört, ist idiotisch.Ja, bestimmte Aktien generieren anständige Umsätze und Rendite, doch wir sprechen hier von einer möglichen Kontraktion der Weltwirtschaft von fast 20% bis 30% oder mehr innerhalb der nächsten 16+ Monate. 40+ Millionen US-Arbeiter sind derzeit arbeitslos und viele Staaten verhängen wieder "Quarantänen", weil die Infektionsfälle von COVID-19 erneut steigen.Der erste Warnschuss wurde nicht offensichtlich für alle abgegeben. Doch er war groß, laut und einfach für jeden zu sehen, der mehr als zwei Gehirnzellen besitzt. So erzählen uns die Edelmetalle, dass viele Investoren auf der Welt nicht glauben, dass die aktuellen Bewertungen am US- und Weltaktienmarkt legitim sind. Das rückt auch eine sehr große Sorge für die COMEX und andere Börsen bezüglich offener Short-Positionen in Gold und Silber in den Vordergrund.Die Short-Volumen der Edelmetalle sind kürzlich über die letzten 7+ Handelstage von 10,86% der Gesamttagesvolumen auf 15,29% geklettert. Historisch betrachtet, haben diese Niveaus kürzlich nahe 25% bis 26% Spitzen gebildet. Wir glauben, dass institutionelle und private Short-Verkäufer derzeit von einer 50-Tonnen-Presse zerquetscht werden und dass die COMEX eine massive Knappheit an lieferbarem Material verzeichnen könnte, wenn sich diese Rally fortsetzt. Viele größere Unternehmen werden einfach die Lieferung physischer Metalle beantragen, wenn sie denken, dass dies der Beginn einer massiven Aufwärtsrally ist.Am Morgen des 23. Julis erreichte Silber unser angepeiltes Preisziel nahe 22,95 Dollar und geriet seitdem zum Stillstand. Gold hat noch immer einen langen Weg vor sich, um unser Preisziel nahe 1.935 Dollar zu erreichen. Die Tatsache, dass Silber bereits sein Preisziel erreicht hat, deutet an, dass es kontrahieren und innerhalb der nächsten 3+ Tage eine neue Momentumbasis aufbauen könnte, bevor es sich weiter nach oben bewegt. Gold, auf der anderen Seite, sollte weiterhin höher steigen, um die 1.935 Dollar anzupeilen, während Silber eine neue Basis bildet (auch wenn die neue Basis vielleicht nur einige Tage halten könnte).Dieser Tagessilberchart hebt die deutliche Breakout-Entwicklung hervor, die kürzlich stattfand und sollte ein deutliches Warnsignal an alle Trader und Investoren auf der Welt senden - etwas Großes ist im Gange. Die Edelmetalle würden sich nicht so entwickeln, wenn es kein massives Risiko an den Märkten gäbe. Das Einzige, was unser Rechercheteam für wahrscheinlich hält, ist ein Anstieg neuer COVID-19-Infektionen, die viele Staaten dazu bringen werden, erneut Quarantänen zu verhängen; und das wird den Prozess einer wirtschaftlichen Erholung, der gerade begonnen hatte, einbrechen lassen.S&P 500, Dow Jones Industrial, Transportation Index und SPY sind kürzlich zum Stillstand gekommen, nachdem sie sich nahe deutlichem Widerstand bewegten. Der NASDAQ ist höher gestiegen, als die Trader zu Technologie-Aktien stürmen, die sich den Trends zu widersetzen scheinen. Die Federal Reserve wird 2020 und bis 2021 weiterhin versuchen, die Märkte zu unterstützen, doch die US-Präsidentschaftswahlen und die Zerstörung der Verbraucher könnte die Märkte früher treffen, als wir erwarten.Wir denken, dass erfahrene Trader eine sehr vorsichtige Portfolio-Balance annehmen müssen oder einen massiven Blow-Out riskieren - ähnlich 2008-2009. Diese Entwicklung bei den Edelmetallen ist ein deutlicher Warnschuss für diejenigen, die aufmerksam sind. Im zweiten Teil dieses Artikels werden wir zeigen, was wahrscheinlich mit dem SPY und den Edelmetallmärkten über die nächsten 6+ Monate passieren wird.© Chris VermeulenDieser Artikel wurde am 23. Juli 2020 auf www.thetechnicaltraders.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.