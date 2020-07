Warum steigt der Silberpreis? - Gary Wagner

David Lin von Kitco News sprach jüngst mit Gary Wagner von TheGoldForecast.com über dessen aktuelle Einschätzung des Edelmetallmarktes.Der Experte erklärt, dass hinter dem starken Anstieg von Silber und somit dem Rückgang des Gold-Silber-Verhältnisses verschiedene Ursachen stecken. So würden Generalisten verstärkt in die Branche investieren, doch auch die Knappheit des Metalls spiele eine Rolle: "Der erste Grund, warum ich glaube, dass dies geschehen ist, ist die Thematik der Knappheit. Nummer zwei ist, dass die Millennials, Leute, die Geld in die US-Aktienmärkte gesteckt haben, die in ihren Dreißigern und Vierzigern sind, erkennen, dass sie einen sicheren Hafen brauchen, für den Fall, dass da eine Blase ist."Die enormen Anstiege hängen seiner Meinung nach zudem mit den beispiellosen Stimuli der Zentralbanken weltweit zusammen.Wagner glaubt, dass Silber weiter steigen wird, wenn sich er Goldpreis weiter erhöhe. Die prozentualen Anstiege von Silber sollten zudem auch weiterhin höher ausfallen als die des gelben Metalls. Er rechne außerdem fest damit, dass Gold sein früheres Allzeithoch übersteigen wird.Laut Wagner werden die wirtschaftlichen Auswirkungen der aktuellen Pandemie erst noch richtig spürbar werden und uns für die kommenden Jahre lange beschäftigen.© Redaktion GoldSeiten.de