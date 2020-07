Lobo Tiggre: Steigt Silber in den dreistelligen Bereich?

Im Interview mit Charlotte McLeod von Investing News Network sprach Lobo Tiggre in dieser Woche über seine aktuelle Einschätzung zu den Gold- und Silberpreisen.Der Gründer von Independent Speculator äußert sich im Gespräch insgesamt sehr optimistisch zu den Edelmetallen, mahnt aber auch zu einer gewissen Vorsicht. Die Preise könnten demnach künftig eine große Volatilität zeigen, dies gelte besonders für Silber: "Ich denke, Silber ist für eine Korrektur anfälliger als Gold, einfach weil es in dieser Woche 5 Prozent oder 7 Prozent pro Tag steigt. Das ist fantastisch, aber es bedeutet nicht, dass es so weitergehen muss." Trotz dieser Warnung betont Lobo Tiggre seinen Optimismus sowohl gegenüber Gold als auch gegenüber Silber.Entscheidend für die jüngste Preisentwicklung sei das Gelddrucken der Zentralbanken: "Das einfache Geld, die absolut beispiellosen Maßnahmen der Fed, die die bisherigen beispiellosen Maßnahmen im Vergleich klein erscheinen lassen." Und weiter: "Es ist wirklich das Gelddrucken, das einfache Geld, die negativen Zinsen - das relativiert das Argument, dass Gold keine Zinsen zahlt. Denn wissen Sie was? Keine Zinsen zu zahlen ist viel besser als negative Zinsen zu zahlen."Der Finanzautor erklärt, dass die Fundamentaldaten deutlich höhere Kurse rechtfertigen würden und es ihn nicht überraschen würde, wenn der Goldpreis sich letztlich verdoppeln und Silber in den dreistelligen Bereich steigen würde. "Das heißt aber nicht, dass es direkt in diese Richtung gehen muss."© Redaktion GoldSeiten.de