Karora Resources Inc.: Anteil an Dumont wird verkauft

Karora gab in dieser Woche bekannt, dass man den verbleibenden Anteil von 28% an dem Dumont Nickelprojekt verkaufen wird: Link Der JV-Partner Waterton hat zwei private Fonds organisiert, die die Anteile übernehmen. Zunächst erhält Karora Resources 10,7 Millionen CAD in Cash. Sollten die neuen Eigentümer das Projekt in Zukunft "monetarisieren" (z.B. verkaufen), hat Karora das Recht auf 15% der Nettoerlöse aus diesem Vorgang, die bei 40,2 Millionen CAD gekappt werden.Karora hat vom Markt keine Bewertung mehr für Dumont bekommen, was an der katastrophalen Handhabe des alten Managements lag. Mit 28% hatte man nur noch einen kleinen Anteil von ehemals 100%. Daher macht der Verkauf Sinn, zumal man sich "Upside" bei einem eventuellen weiteren Verkauf sichert. Mit dieser Kapitalspritze von über 10 Millionen CAD erhöht sich die Cash-Position der Firma auf über 60 Millionen CAD (50,2 Mio. per 30.06.2020).Weiterhin wird die auf der jüngsten HV beschlossene Aktienzusammenlegung nun kommen. Es werden 4,5 alte Aktien zu einer neuen Aktie zusammengelegt. Die Anträge wurden bei der Börse eingereicht und in den nächsten 14 Tagen wird man die Details mit den exakten Daten veröffentlichen.Aktienzusammenlegungen können positiv wirken, wenn sie aus einer fundamentalen Stärker heraus durchgeführt werden. Das ist bei Karora der Fall. Daher blicke ich diesem Schritt positiv gegenüber.Der Kurs wird optisch teurer, die Bewertung bleibt die gleiche. Jedoch eröffnet ein optisch höherer Kurs für viele Fonds die Möglichkeit einzusteigen und auch ein Listing an einem höheren Segment der US-Börse wäre dann möglich. Ich gehe davon aus, das diese beiden Punkte der Antrieb zu diesem Schritt waren.Karora hatte in den vergangenen 14 Tagen einen guten Lauf, der aber nicht nur über den Goldpreis getrieben wurde, sondern durch sehr gute Meldungen.Die Royalties wurden reduziert, Eric Sprott hat die Anteile erhöht, die Produktionsdaten sahen stark aus und mit dem Verkauf von Dumont kommt noch mehr Cash in die Kasse. Ich setze bei Karora nun auf ein aggressives Explorationsprogramm auf den Goldprojekten in Australien und auf eine verstärkte Fokussierung auf die Beta Hunt Goldmine.Immer wieder erinnere ich mich gerne an den Montagmorgen im September 2018, an dem ich das Bild der riesigen Goldklumpen aus der Mine sah und die Aktie in den nächsten Tagen um fast 1.000% in die Höhe schoss.Die Aktie erreichte 0,80 CAD und setzt sich nun etwas. Ich bleibe für meinen Teil dabei, da die Firma weiterhin im Branchenvergleich zu günstig ist und sich die fundamentale Situation (Cash, Schulden, etc.) stetig verbessert.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport