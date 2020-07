TD Securities: Silber könnte auf 50 $ steigen; Konsolidierung wäre gesund

Neils Christensen von Kitco News sprach kürzlich mit Bart Melek, Leiter des Bereichs Rohstoffstrategie bei TD Securities, über dessen Einschätzung zur Entwicklung der Silberpreise.Dem Experten zufolge wird die aktuelle Silberrallye durch starke Fundamentaldaten gestützt und dürfte sich weiter fortsetzten, allerdings wäre zum jetzigen Zeitpunkt eine Korrektur gesund. "Ich mag Silber und mag es schon seit einiger Zeit, aber ich denke, wir werden zunächst konsolidieren. Allerdings könnte Silber davor noch einige gute Tage verzeichnen." Eine Konsolidierung könnte das weiße Metall zudem zunächst bis auf 19 $ sinken lassen.Bedeutend für die jüngsten Preisanstiege sei die beispiellose Investmentnachfrage. "Ein Großteil der treibenden Kraft ist die enorme Menge an physischen Investitionen, die wir aktuell sehen," erklärt er. "[Mit Silber gedeckte] ETFs sind alleine etwa 250 Millionen Unzen höher als zu Jahresbeginn."Die Investmentnachfrage wird laut Melek weiterhin hoch bleiben, zudem sollte die industrielle Nachfrage zum Jahresende wieder anziehen, wenn die Weltwirtschaft im Anschluss an die Pandemie eine Erholung erlebe. Weiterhin profitiere Silber, genau wie Gold, vom aktuellen Niedrigzinsumfeld.Einen wichtigen Widerstand sieht Melek zunächst bei 24 USD. Insgesamt könnte das weiße Metall aber auf sein Allzeithoch von 2011 steigen. "50 Dollar wäre eine ziemliche Nummer. Und meiner Meinung nach wahrscheinlich nicht für längere Zeit nachhaltig, aber in diesem Umfeld sicherlich möglich."© Redaktion GoldSeiten.de