Gold startet mit Allzeithoch in die neue Woche

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Der heiße Sommer findet derweil beim Goldpreis wahrlich seinen Einzug. So dürften sich alle Fans dieses Edelmetalls der neuen nominalen Höchststände zum Wochenauftakt erfreuen und eine weitere Performance ist zu erwarten. Im Anschluss der Überwindung des gegenwärtigen Höchststandes bei knapp 1.945 USD, sollte wie schon zuletzt in der Analyse vom 8. Juli festgestellt, die runde Marke von 2.000 USD erreicht werden, um langfristig weitaus höhere Niveaus in Richtung 3.000 USD anzuvisieren. In das genauere Detail bzgl. weiterer/zwischengeschalteter Preisziele gehen wir hierbei im weiteren Wochenverlauf ein.Faktisch dient das frühere Allzeithoch aus 2011 bei rund 1.921 USD jetzt als kurzfristige Unterstützung, bevor darunter die Marke von 1.900 USD interessant werden dürfe.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.