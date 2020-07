ABN AMRO: 2.000 USD für Gold in greifbarer Nähe

Die Investmentbank ABN Amro kommt in ihrem jüngsten Rohstoffupdate zu dem Ergebnis, dass Gold bald das Niveau von 2.000 USD erreichen könnte.In dem aktuellen Kommentar von Edelmetallstrategin Georgette Boele heißt es: "Die Sterne für Gold stehen günstig." Sie nennt sechs Gründe, warum das psychologische Niveau von 2.000 USD in greifbarer Nähe sei:1. Der US-Dollar hat seit Anfang Juli an Wert verloren.2. Die Politik der Zentralbanken ist ein wichtiger Treiber für den Goldpreis.3. In einigen Ländern gibt es bereits Negativzinsen (offizielle Zinssätze oder Zinssätze für Staatsanleihen).4. Die USA bekommen zwar möglicherweise keine negativen offiziellen Zinsen oder Staatsanleiherenditen, aber die um die Inflationserwartungen korrigierten Nominalzinssätze (Realzinsen)liegen im negativen Bereich.5. Die Regierungen haben umfangreiche fiskalische Stimuli zur Unterstützung der Wirtschaft eingeleitet.6. Die charttechnischen sind nach Überschreiten des Allzeithochs von 1.921 USD positiv.Allerdings warnt ABN auch vor einer möglicherweise höheren Volatilität der Goldpreise sowie zwischenzeitlichen Korrekturen.Das Marktupdate finden Sie hier zum Download © Redaktion GoldSeiten.de