EB Tucker, wie geht es für Gold und Silber weiter?

Charlotte McLeod von Investing News Network sprach jüngst mit E.B. Tucker über dessen aktuelle Einschätzung zur Entwicklung der Goldpreise.Tucker ist nicht geschäftsführender Direktor bei Metalla Royalty & Streaming und Senior Analyst bei Strategic Investor. Anfang des Jahres hatte er einen Anstieg der Goldpreise über 1.900 USD prognostiziert, nun da dieses Ziel erfolgreich durchbrochen wurde, rechnet er mit weiteren Anstiegen. Die letzten Preissteigerungen seien nur der Anfang gewesen. Es werde weiter aufwärts gehen, schon alleine, weil bislang noch so wenige Menschen in Gold investiert seien.Wie der Edelmetallexperte im Interview erklärt, habe er nun eine Beobachtungsposition eingenommen: "Wir glauben, dass Gold über 2.000 US-Dollar steigen kann, und wir werden abwarten, wann es in Schwierigkeiten gerät. Wir sind long und wir beobachten."Tucker spricht ebenfalls über den Silberpreis und erklärt, dass es wichtig sei, die aktuelle Situation zu betrachten, anstatt sich vor den volatilen Preisentwicklungen des Metalls in der Vergangenheit zu fürchten. Silber habe noch extrem viel Luft nach oben.© Redaktion GoldSeiten.de