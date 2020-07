Arch Resources meldet Ergebnisse des 2. Quartals

Das Kohleunternehmen Arch Resources Inc. veröffentlichte gestern die Ergebnisse des zweiten Quartals 2020. Es folgt eine Zusammenfassung der wichtigsten Zahlen:• Der Umsatz erreichte in den drei Monaten bis 30. Juni 319,5 Mio. USD. Im Vorjahresquartal waren es 570,2 Mio. USD.• Es ergab sich ein Nettoverlust von 49,3 Mio. USD. Je verwässerter Aktie ergab sich ein Verlust von 3,26 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Nettogewinn von 62,8 Mio. USD oder 3,53 je verwässerter Aktie verzeichnet.• Das adjustierte EBITDA erreichte im Juniquartal -10,7 Mio. USD; dies steht im Vergleich mit 105,6 Mio. USD im Vorjahresquartal.• Per 30. Juni verfügte Arch Coal über Barmittel und Barmitteläquivalente und Kurzzeitinvestments in Höhe von 217,3 Mio. USD.© Redaktion MinenPortal.de