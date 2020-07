Sierra Metals kündigt Wiederaufnahme der Produktion in seiner Silbermine Cusi in Mexiko an

- Produktionsplanung schließt kürzlich gemeldete hochgradige Silberentdeckung ein- Silberproduktion wird voraussichtlich einen bedeutenden Beitrag zum Umsatzmix des Unternehmens leisten Sierra Metals Inc. (TSX: SMT) (NYSE American: SMTS) (BVL: SMT) („Sierra Metals“ oder das „Unternehmen“) gibt die Wiederaufnahme des Betrieb und der Produktion in seiner Silbermine Cusi in Mexiko bekannt. In dieser Mine hat das Unternehmen ein Verfahren etabliert, um das COVID-19-Risiko für die Mitarbeiter am Standort und in den angrenzenden Gemeinden durch eine Test- und Quarantänemethodik, die mit den anderen Betrieben des Unternehmens vergleichbar ist, zu minimieren.Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200728005940/de/Cusi Mine Arial View (Photo: Business Wire)Luis Marchese, CEO bei Sierra Metals, kommentiert: „Ich freue mich sehr, dass wir den Betrieb und die Produktion in Cusi wieder aufnehmen. Der höhere Silbermetallpreis schafft ein größeres Cashflow-Potenzial in Cusi, das zum Umsatzerlös des Unternehmens beitragen wird. Das Managementteam geht davon aus, den Erzdurchsatz bis zum Ende des Jahres weiter auf die angestrebte Tagesproduktion von 1.200 Tonnen zu steigern, und wir planen, die Studien in der zweiten Jahreshälfte für die nächste Phase von Cusi zu aktualisieren.“„Die Minenerschließungsarbeiten im vergangenen Monat haben Zonen für die Produktion vorbereitet, einschließlich eines Teils der hochgradigen Silberentdeckung in Nordost-Südwest, die zuletzt in unserer Pressemitteilung vom 18. Juni 2020 bekannt gegeben wurde“, fügt Luis Marchese an. „Die höhergradigen und breiteren Zonen dieser Strukturen bedeuten eine zusätzliche Wertschöpfungsquelle für das Unternehmen.“Aufgrund der von der Regierung angeordneten Schließung zur Eindämmung von COVID-19 befand sich die Mine Cusi seit dem 1. April 2020 in Wartung. Diese Wartungsperiode ermöglichte dem Managementteam, eine optimierte Überprüfung des gesamten Minenbetriebs abzuschließen. Zu den Änderungen gehört eine aktualisierte Interpretation des geologischen Systems der Struktur Santa Rosa de Lima, das bisher als Stockwerk-Tonnage-System und nun als Adersystem eingestuft wird. Diese Änderung soll eine bessere Kontrolle, höhere Metallgehalte und eine geringere Verdünnung ermöglichen. Die Erschließung der Mine zur Umgehung des zuvor gemeldeten Absenkungsgebiets und zur Schaffung eines Zugangs zu höhergradigem Erz für die Mühle ist in dieser Phase vorangekommen.Von der Oberfläche aus führt das Unternehmen derzeit Bohrungen im Bereich seiner kürzlich gemeldeten Entdeckung einer neuen hochgradigen Silberzone durch, die in einem Gebiet namens „Northeast-Southwest System of Epithermal Avenes” liegt und an die Zone Santa Rosa de Lima angrenzt (siehe Pressemitteilung vom 18. Juni 2020). Gleichzeitig laufen Planungen für Bohrungen von weiteren 1.000 Metern, um zusätzliche Erkenntnisse über die Mineralisierung der neuen Zone zu gewinnen.Laut dem letzten Bericht nach National Instrument 43-101, der im Dezember 2017 veröffentlicht wurde, verfügt Cusi über mehr als vier Millionen Tonnen Mineralressourcen in der Kategorie „Measured and Indicated“, das bei einem durchschnittlichen Silbergehalt von 224 Gramm pro Tonne über ein Metallvorkommen von 59 Millionen Silberunzen verfügt. Die Unternehmensführung plant eine Aktualisierung der Mineralressourcenschätzungen, um die neuesten Bohrdaten zu berücksichtigen.Die Unternehmensführung erwartet, dass Silber nach der Wiederinbetriebnahme der Silbermine Cusi, mit den Erträgen aus Silber-Nebenprodukten der unternehmenseigenen Minen Yauricocha und Bolivar sowie der jüngsten deutlichen Verbesserung des Silbermetallpreises einen bedeutenden Beitrag zum Umsatzmix des Unternehmens leisten wird.Im Jahr 2019 produzierte Sierra Metals ein konsolidiertes Gesamtvolumen von 3,4 Millionen Unzen Silber aus seinen drei Minen. Die Mine Yauricocha in Peru leistete mit 1,8 Millionen Unzen den größten Beitrag zur Silberproduktion, gefolgt von Cusi mit einer Produktion von 936.000 Unzen und Bolivar in Mexiko mit 640.000 Unzen.Kupfer ist der bedeutendste Beitrag zu den konsolidierten Umsatzerlösen des Unternehmens, gefolgt von Edelmetallen, Zink und Blei.Alle technischen Daten in dieser Pressemeldung wurden geprüft und genehmigt von: Americo Zuzunaga, FAusIMM CP (Bergbauingenieur) und Vice President of Corporate Planning, qualifizierter Sachverständiger als „zuständige Person“ (Competent Person) im Sinne des Joint Ore Reserves Committee (JORC) Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves.Augusto Chung, FAusIMM CP (Metallurgist) und Berater von Sierra Metals, ist qualifizierte Person und beauftragter Experte für metallurgische Prozesse.Sierra Metals Inc. ist ein kanadisches wachstumsorientiertes Polymetall-Bergbauunternehmen, dessen Produktion aus der Mine Yauricocha in Peru und den Minen Bolivar und Cusi in Mexiko stammt. Das Unternehmen konzentriert sich auf Steigerung des Produktionsvolumens und Erweiterung der Mineralressourcen. Sierra Metals machte vor Kurzem mehrere neue wichtige Entdeckungen und besitzt noch zahlreiche weitere attraktive „Brownfield“-Explorationsmöglichkeiten an allen drei Minen in Peru und Mexiko innerhalb kurzer Entfernung zu den bestehenden Minen. Ferner besitzt das Unternehmen auch auf allen Minen große Landpakete mit mehreren aussichtsreichen regionalen Zielen, die ein längerfristiges Explorationspotenzial und Potenzial für eine Mineralressourcenerweiterung bieten.Die Stammaktien des Unternehmens werden an der Börse in Lima (Bolsa de Valores de Lima) und der Toronto Stock Exchange unter dem Symbol „SMT" und an der NYSE American Exchange unter dem Symbol „SMTS" gehandelt.Nähere Informationen zu Sierra Metals sind verfügbar www.sierrametals.com. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten Aussagen im Hinblick auf das Datum der Aktionärsversammlung 2020 und der geplanten Einreichung der Vergütungsoffenlegung. Aussagen, die Diskussionen in Bezug auf Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Prognosen, Zielsetzungen, Annahmen oder künftige Ereignisse oder Leistungen (oft, aber nicht immer unter Verwendung von Begriffen oder Ausdrücken wie „erwartet“, „geht davon aus“, „plant“, „voraussichtlich“, „schätzt“, „nimmt an“, „beabsichtigt“, „Strategie“, „Ziele“, „Potenzial“ oder entsprechender Variationen oder von Aussagen, dass bestimmte Ereignisse eintreten, Handlungen ergriffen bzw. Ergebnisse erzielt werden „können“, „könnten“, „würden“, „dürften“ oder „sollten“ oder deren Verneinung und vergleichbare Ausdrücke) zum Ausdruck bringen oder andeuten, sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Informationen darstellen.Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse von den Darstellungen der zukunftsgerichteten Informationen abweichen, einschließlich jeglicher unter der Überschrift „Risk Factors“ in unserem jährlichen Informationsblatt (Annual Information Form) vom 30. März 2020 beschriebenen Risiken im Hinblick auf das am 31. Dezember 2019 endende Jahr sowie sonstige Risiken, die in den Berichten des Unternehmens an die kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden und die U.S. Securities and Exchange Commission („SEC“) aufgeführt sind. Diese Unterlagen sind unter www.sedar.com bzw. www.sec.gov verfügbar.Diese Auflistung von Faktoren, die zukunftsgerichtete Informationen des Unternehmens beeinflussen können, ist nicht erschöpfend. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören auch Aussagen über die Zukunft, und diese sind naturgemäß ungewiss. Die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens oder andere künftige Ereignisse oder Bedingungen können aufgrund einer Vielzahl von Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren maßgeblich von den Darstellungen der zukunftsgerichteten Informationen abweichen. Die Aussagen des Unternehmens, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, basieren auf Überzeugungen, Erwartungen und Meinungen der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Überzeugungen, Erwartungen oder Meinungen der Geschäftsleitung ändern sollten, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Aus den oben genannten Gründen sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.