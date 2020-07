Goldman Sachs: Neue Preisprognose für Gold und Silber

Goldman Sachs hat seine 12-monatige Preisprognose für Gold erneut erhöht. Wie Reuters berichtet, erwarten die Analysten um Jeffrey Currie nun einen Kurs von 2.300 US-Dollar je Unze. Die letzte Preisschätzung hatte bei 2.000 Dollar gelegen.Die Investmentbank begründet die Einschätzung mit der Erwartung weiter fallender Realzinsen und einem insgesamt günstigen Umfeld für das Safe-Haven-Asset. Das Metall profitiere von der zunehmenden Verschuldung, den politischen Spannungen zwischen den USA und China sowie der Sorge um erneut steigende Covid-19-Infektionen.In der Erklärung heißt es: "Wir haben schon lange festgestellt, dass Gold die Währung des letzten Auswegs ist, insbesondere in einem Umfeld wie dem jetzigen, in dem die Regierungen ihre Fiatwährungen entwerten und die Realzinsen auf ein Allzeittief drücken." Die Inflationssorgen halten den Analysten zufolge an und werden noch zunehmen, was zu weiteren Absicherungskäufen von Gold-ETFs führe. Hinzu komme die strukturelle Abschwächung des US-Dollar. Fondsmanager seien dazu übergegangen, Gold zur Absicherung gegen den Dollar zu nutzen.Goldman hat außerdem die 12-Monats-Preisprognose für Silber angehoben und rechnet nun mit 30 USD je Unze für das weiße Metall. Die vorherige Preisschätzung hatte bei 22 USD gelegen.© Redaktion GoldSeiten.de