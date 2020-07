Chalice Gold Mines Ltd.: Update Fosterville Projekte

Chalice Gold gab heute ein umfangreiches Update zu den Goldprojekten im australischen Victoria nahe der Fosterville Goldmine von Kirkland Lake heraus: Link Die ersten 10 Diamantkernbohrungen auf den verschiedenen Zielgebieten wurden abgeschlossen und die Geologen sehen die Ergebnisse als Hinweis für ein großes Goldsystem in der Karri Region:Alle sechs Bohrungen auf Karri trafen auf Gold und man muss in diesem Fall die Abstände zwischen den Bohrungen beachten, die bei 1,2 Kilometern (!) lagen. Die gesamten Projekte von Chalice Gold Mines sind ungefähr so groß wie 10% des ganzen Bundesstaates Victoria.In der Karte sehen wir, welche Projekt-Flächen Chalice in der Gegend kontrolliert:Das Ziel dieses ersten Programmes war es, die besten Ziele zu definieren und dies ist gelungen. Ende des laufenden Quartals wird ein weiteres Diamantkern-Bohrprogramm, sowie weitere Aircore-Bohrungen auf den Projekten durchgeführt.Die Goldgebiet sind durch den Julimar-Fund des Unternehmens in Westaustralien etwas in Vergessenheit geraten, doch nicht weniger spannend. Chalice kontrolliert, im Gegensatz zu vielen anderen Unternehmen in der Region, massive Landpositionen und war einer der First-Mover in der Region um Fosterville. Mit über 50 Millionen AUD (Cash und Investments) kann Chalice sowohl die Julimar-Entdeckung als auch die Goldprojekte in Victoria für viele Quartale mit umfangreichen Bohrungen erkunden! Ich bleibe hier positiv gestimmt, auch wenn wir seit unserem Kauf mit mehr als 500% im Gewinn liegen.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.