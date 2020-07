"BEACH"-Aktien - Bereit für eine Erholung?

Die Royal Caribbean Cruises verzeichnet typischerweise Verluste im ersten Quartal des Jahres und erholt sich ab August. (Klicken Sie hier , um den besten Anlagezeitraum für die ausgewählte Aktie zu analysieren.) Quelle: Seasonax



Seit am 23. Januar die Ausgangssperre in Wuhan verhängt wurde, hat die COVID-19-Pandemie die weltweite Wirtschaft auf den Kopf gestellt. Der MSCI-Weltindex für globale Aktien notiert seit Beginn der Krise noch immer mit einem Verlust von mehr als 5 Prozent.Zu den am stärksten betroffenen Aktien gehören die sogenannten "BEACH"-Aktien (Buchungen, Unterhaltung und Live-Veranstaltungen, Fluggesellschaften, Kreuzfahrten und Kasinos, Hotels und Urlaubszentren).Diese Aktien haben in den letzten Monaten mehr als 332 Milliarden US-Dollar an Wert verloren. Aber was ist in diesen schwierigen Zeiten mit den saisonalen Effekten geschehen? Sind sie verschwunden? Oder weisen Aktien immer noch ihre wohlbekannten saisonalen Muster auf? In dieser Ausgabe von Seasonal Insights bespreche ich zwei verschiedene Aktien der Kreuzfahrt- und Luftfahrtindustrie und zeige ihre saisonalen Muster im Verlauf eines Kalenderjahres auf.Wie viele Leser wahrscheinlich wissen, sind saisonale Muster vorhersehbare Kursbewegungen, die sich fast jedes Jahr wiederholen. Mithilfe dieser Muster lässt sich festzustellen, ob eine Short- oder Long-Position in bestimmten Aktien mit hoher statistischer Wahrscheinlichkeit profitabel ist. Zu den bekanntesten Treibern saisonaler Muster gehören unter anderem die Anlegerstimmung zu bestimmten Zeiten des Jahres, Steuer- oder Bilanzfristen, Quartalsberichte, der Zeitpunkt von Zinszahlungen oder sogar das Wetter - um nur einige der Faktoren zu nennen, die sich auf die Aktienkurse verschiedener Unternehmen auswirken.Die Royal Caribbean Group ist das zweitgrößte Kreuzfahrtunternehmen der Welt und sitzt in Miami, Florida. Es ist mit Marken aktiv, die in erster Linie die zeitgenössischen Premium- und Luxus-Segmente der Kreuzfahrtindustrie bedienen. 2019 erwirtschaftete das Unternehmen einen Gewinn von 1,9 Mrd. US-Dollar bei einem Umsatz von 11,0 Mrd. US-Dollar.Die Royal Caribbean Cruises war jedoch eine der am stärksten vom COVID-19-Ausbruch betroffenen Aktien und ihr Wert ging dramatisch zurück. Wird es für die Aktie ein reibungsloses Segeln zur Erholung geben?Sehen wir uns die Statistiken an: Die Aktie weist typischerweise Gewinne im dritten und vierten Quartal des Jahres auf. Eine detaillierte Analyse und den Zeitraum der saisonalen Stärke können Sie in dem untenstehenden saisonalen Chart sehen.Im Gegensatz zu einem Standardchart, das den Kursverlauf einer Aktie über einen bestimmten Zeitraum abbildet, zeigt ein saisonales Chart den durchschnittlichen Kursverlauf einer Aktie im Laufe eines Kalenderjahres, berechnet über mehrere Jahre. Die horizontale Achse repräsentiert die Jahreszeit, die vertikale Achse zeigt die saisonale Preisinformation (auf 100 indexiert). In diesem Sinne wollen wir uns das saisonale Chart von Royal Caribbean Cruises ansehen, dass das saisonale Muster der Aktie über die letzten zehn Jahre zeigt.Ich habe die starke saisonale Phase zwischen dem 25. August und dem 31. Dezember hervorgehoben.Im Durchschnitt hat die Royal Caribbean Cruises in diesem Zeitraum eine Rendite von 22,3 Prozent erzielt, was einem äußerst respektablen annualisierten Gewinn von 77,4 Prozent entspricht. Noch wichtiger ist, dass die in dieser Phase erzielten positiven Erträge ausgesprochen beständig sind. Das folgende Balkendiagramm zeigt die Erträge der Aktie der Royal Caribbean Cruises im relevanten Zeitraum vom 25. August bis 31. Dezember in jedem Jahr seit 2005. Blaue Balken zeigen Jahre mit positiven Renditen an.Abgesehen von saisonalen Effekten wird die Zukunft der Royal Caribbean Cruises sehr stark von der Fähigkeit des Unternehmens abhängen, sich an die "neue Normalität" anzupassen. Dieser Prozess wird einen starken Einfluss auf die Aktie und ihre künftige Kursentwicklung haben. Unter den Faktoren, die eine große Rolle spielen werden, sind die Sicherheitsstandards. Das Unternehmen hat bereits damit begonnen, proaktiv neue Standards einzuführen, die unter anderem eine Verringerung der Anzahl der Passagiere auf den Schiffen vorsehen.So sollen die Regeln des "Social Distancing" eingehalten werden, während die Kunden dennoch weiterhin alle Attraktionen und Unterhaltungsmöglichkeiten einer Kreuzfahrt genießen können.Weitere Themen, mit denen sich Royal Caribbean befassen wird, sind Testprotokolle, die Planung von Fahrtrouten und strukturelle Modifikationen an den Schiffen zur Verbesserung von Gesundheits- und Hygienestandards.Um das Vertrauen der Kunden zurückzugewinnen, hat das Unternehmen darüber hinaus das Programm "Cruise of Confidence" ("Kreuzfahrt des Vertrauens") eingeführt, das den Kunden die Möglichkeit gibt, eine Kreuzfahrt bis zu 48 Stunden vor der Abfahrt zu stornieren. Die zukünftige Entwicklung der Aktie wird stark davon abhängen, wie die Passagiere auf die neu eingeführten Maßnahmen reagieren und ob dies ausreicht, um dem Unternehmen in der zweiten Jahreshälfte ein Comeback zu ermöglichen.Southwest Airlines ist ebenfalls eine sogenannte "BEACH"-Aktie, die während der Pandemie ins Kreuzfeuer geraten ist. Die US-amerikanische Fluggesellschaft war dieses Jahr bisher eine der widerstandsfähigeren Aktien unter den Fluglinien, mit einem Verlust von „nur“ rund 39 Prozent. Durchschnittlich mussten Aktien der Luftfahrtindustrie einen Verlust von 51 Prozent hinnehmen. Southwest betreibt primär ein inländisches Netzwerk mit Fokus auf Urlaubsreisende und verfügt über eine der stärksten Bilanzen in der Branche. Diese Eigenschaften erweisen sich in der Krise als besonders wertvoll: Urlaubsreisen haben sich schneller erholt als Geschäftsreisen und internationale Langstreckenflüge.Das saisonale 10-Jahres Chart von Southwest zeigt ebenfalls eine traditionell starke saisonale Periode in der zweiten Jahreshälfte, die am 26. August beginnt und bis zum 7. Dezember andauert. Der saisonale Verlauf der Aktie in dieser Zeitspanne ist außergewöhnlich stark. Der durchschnittliche Gewinn in diesem Zeitraum beträgt 17,8 Prozent. Das entspricht einer ausgesprochen guten annualisierten Rendite von 78,60 Prozent! Das folgende Balkendiagramm zeigt die in der saisonal starken Periode erzielten Erträge oder Verluste in jedem einzelnen Jahr seit 2010. Die Aktie von Southwest Airlines ist ebenfalls in 9 von 10 Jahren gestiegen und weist damit ein sehr robustes saisonales Muster auf.© Tea MuratovicCo-Founder und Managing Partner von Seasonax