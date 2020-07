Noram Ventures beginnt mit Genehmigungsprozess für Herbst-Bohrprogramm in Lithium-Tonstein-Konzessionsgebiet in Clayton Valley

Vancouver, 30. Juli 2020 - Noram Ventures Inc. (TSX Venture: NRM, Frankfurt: N7R, OTC Pink: NRVTF) (Noram) bereitet sich mit dem Amt für Landbewirtschaftung (Bureau of Land Management, das BLM) in Nevada auf die Genehmigung eines Herbst-Bohrprogramms im Lithium-Tonstein-Konzessionsgebiet Zeus vor.Noram plant ein zweistufiges Bohrprogramm auf insgesamt 2.500 Metern mit acht bis zwölf Diamantbohrlöchern im Frühherbst und acht bis zwölf Bohrlöchern im Spätherbst. Die Lagerstätte befindet sich innerhalb von subhorizontalem Tonstein der Formation Esmeralda aus dem mittleren Miozän bis mittlerem Pliozän, der an der Oberfläche oder unter einer dünnen alluvialen Deckschicht vorkommt. Im Rahmen früherer Bohrungen wurden unter Anwendung eines Cutoff-Gehalts von 900 Teilen Lithium pro Million angezeigte Ressourcen von 124 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 1.136 Teilen Lithium pro Million sowie abgeleitete Ressourcen von 77 Millionen Tonnen Lithium mit einem Gehalt von 1.045 Teilen Lithium pro Million beschrieben (0,75 bzw. 0,43 Millionen Tonnen Lithiumcarbonatäquivalent (LCÄ) - siehe Pressemitteilung von Noram vom 5. Februar 2020 sowie Peek and Barrie, 2019 /1/). Im Konzessionsgebiet Zeus gibt es über zwei Quadratkilometer an ertragreichem Boden, der noch mittels Bohrungen erprobt werden muss.Das Management von Noram ist der Auffassung, dass diese Bohrungen die Ressource beträchtlich erweitern werden, zumal es überall im Konzessionsgebiet Hinweise auf Tonstein an oder nahe der Oberfläche gibt. C. Tucker Barrie, President und CEO von Noram Ventures Inc. , sagte: Testbohrungen in den mächtigen, nahezu horizontalen Schichten der Formation Esmeralda werden eine einfache Übung sein. Bislang ist unsere Lagerstätte 60 bis 120 Meter mächtig und wird im Osten und Süden, wo ein Großteil der Bohrungen stattfinden wird, noch mächtiger. Im östlichen Clayton Valley gibt es bekannte listrische Abschiebungen, die in Richtung Westen abfallen, und im Rahmen dieses Programms soll ermittelt werden, ob diese Verwerfungen im Konzessionsgebiet von Bedeutung sind. Unsere Bohrungen werden es uns ermöglichen, eine aktualisierte Ressourcenberechnung mit gemessenen, angezeigten und abgeleiteten Ressourcen zu erstellen.Darüber hinaus planen wir technische und wirtschaftliche Studien hinsichtlich einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (Preliminary Economic Assessment, die PEA) im Jahr 2020. Wir werden auch Studien über Folgendes in Auftrag geben: 1) Mineralverarbeitung und metallurgische Untersuchungen, 2) Grubendesign, Zeitplan und Abbau sowie 3) Details zu Verarbeitungskosten und Wirtschaftlichkeit.Was die Mineralaufbereitung betrifft, sind wir bestrebt, die Vorverarbeitung des Tonsteinmaterials unter Anwendung von Hydrozyklonen zu analysieren, um nicht lithiumhaltiges Material (z. B. Quarz- und Feldspatsand und -kies) von den lithiumhaltigen Tonmineralen zu trennen, und detaillierte Untersuchungen mit Schwefelsäure in niedrigen und hohen Konzentrationen sowie bei variabler Temperatur durchzuführen. Wir sind davon überzeugt, dass es alternative Verfahren gibt, die die Extraktion und Konzentration von Lithium optimieren können, sobald es sich in einer Lösung mit niedrigem pH-Wert befindet, und wir beabsichtigen, solche Studien in die PEA einzubeziehen./1/ Peek, B. C. and Barrie, C. T., 2019, NI 43-101 Technical Report - Updated Resource Estimate, Zeus Projet, Clayton Valley, Esmeralda County, Nevada, USA, 70 p.Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Tucker Barrie, Ph.D., P.Geo., einer qualifizierten Person Qualified Person gemäß National Instrument 43-101 für das Lithiumprojekt Clayton Valley von Norma, geprüft und genehmigt. Noram Ventures Inc. (TSX-V: NRM; Frankfurt: N7R) ist ein Junior-Explorationsunternehmen mit Sitz in Kanada, dessen Ziel darin besteht, Lithiumlagerstätten zu erschließen und sich als kostengünstiger Lieferant zu etablieren. Seit seiner Gründung konzentriert sich das Unternehmen im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit vor allem auf die Exploration von Mineralprojekten. Norams langfristige Strategie besteht darin, ein multinationales Lithiumunternehmen aufzubauen, das auf die Produktion und den Verkauf von Lithium in den Märkten Europas, Nordamerikas und Asiens spezialisiert ist.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite: www.noramventures.com.FÜR DAS BOARD OF DIRECTORSgez.:C. Tucker Barrie, Ph.D., P. Geo.President und CEOBüro: (604) 553-2279Noram Ventures Inc.Suite 2150 - 555 West Hastings StreetVancouver, BC, Kanada, V6B 4N6Tel.: 604-553-2279Website: www.noramventures.comE-Mail: info@noramventures.comDie TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Informationen, die keine historischen Fakten beinhalten. 