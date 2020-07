Die Silber-Rakete ist gestartet - Seien Sie dabei mit dem Morgan Report!

Quelle: https://www.macrotrends.net

Quelle: www.goldseiten.de

Der durch C19 herbeigeführte Wirtschaftseinbruch ruiniert weltweit die Staatsfinanzen ---> uferloses Gelddrucken.

Mit der C19 Wirtschaftskrise steigen die Kreditausfälle der öffentlichen und privaten Kreditgeber, so daß eine neue, gewaltige Bankenkrise unausweichlich ist (Rettung mit Konfetti?).

Die Wirtschaftskrise und logistische Einschränkungen/Lieferprobleme führen zu Preissteigerungen wichtiger Güter ---> Inflation.

Liefer- bzw. Produktionsprobleme durch C19 betreffen auch die Edelmetalle, die wegen Produktions- und Verarbeitungsbeschränkungen nicht in der Menge wie letztes Jahr zur Verfügung stehen, besonders Silber, das von den Staaten nicht als Reserve gehalten wird!

Geopolitische Spannungen nehmen zu bzw. werden geschürt (Indien-China; USA-China; Israel-Iran). Staaten am wirtschaftlichen Abgrund haben nicht selten Kriege begonnen!

In den USA wird versucht, die Gesellschaft vollständig zu zersetzen und einen Bürgerkrieg auszulösen.

Silber erlebte in den letzten Wochen einen Anstieg, der an die wilden Zeiten von 2011 erinnert. Im April diskutierten David Morgan und ich über die Frage, ob Silber (damals ca. 15 $) ein Flop würde oder die Chance des Jahrhunderts darstellte. Wir erwarteten eher letzteres und bisher war das völlig richtig!Nachfolgend sehen Sie eine Darstellung, die den Gold- und Silberpreis vergleicht.Beim Silbertief im März von 11,63 $ hatte sich eine große Lücke zum Gold aufgetan und das Silber-Gold-Verhältnis erreichte über 120! Über Wochen hat Silber jetzt Gold übertroffen, das Ratio pendelt bei ca. 80 und die Chancen stehen gut, daß es weiter sinken wird. Und das trotz oder gerade wegen einem neuen Goldpreis-Hoch von über 1.900 Dollar!Während Gold das Hoch von 2011 also übertroffen hat, ist Silber meilenweit davon entfernt, hat aber den langjährigen Widerstand bei ca. 20 Dollar mühelos durchschlagen und die ewigen Kritiker und rein ökonomisch argumentierenden Stimmen (a la Wirtschaftskrise = weniger Nachfrage = Silberpreisverluste) in Erstaunen versetzt.Doch warum könnte es diesmal anders laufen als 2011 und der Absturz ausbleiben? Letztendlich weiß es niemand mit Sicherheit, aber es sprechen jetzt noch mehr Tatsachen für die Edelmetalle und eine nie gesehene Hausse, hier nur eine kleine Auswahl:Gerade der letzte Punkt ist kurzfristig entscheidend, da die Edelmetalle in US-Dollar gepreist sind. Eine zerfallende und ins Chaos abdriftende USA stellte einen unglaublichen Turbo für die Edelmetalle dar. Wie will man in diesem Falle völlig außer Kontrolle geratene Edelmetalle verhindern? Gar nicht! Man kann nur den Anstieg zu bremsen versuchen und bei jeder Korrektur weiter long gehen.Die ganze Welt wird in eine Wirtschaftskrise gestürzt und die Tatsache, daß es eben die GANZE Welt ist (wer sich mitzuspielen weigert, wie Weißrußland, wird ökonomisch zerstört), macht diese Krise ungleich schlimmer als die Vorgänger 2008, 2001, 1998, 1987 oder gar 1929! Niemals war die ganze Welt bisher in einer solchen Lage, wo sich niemand mehr entziehen kann.Zu bedenken ist auch, daß Edelmetalle, besonders Silber, noch immer extrem niedrig in den Portfolios gewichtet sind. Das Minenangebot an Silber lag 2019 bei 760 Mio. oz (Quelle: CPM Group), was zum heutigen Preis von ca. 24 Dollar einem Wert von 18,24 Milliarden Dollar entspricht!Vergleichen Sie das mit windig bewerteten Unternehmen wie Tesla, Apple, Amazon etc. Oder seit gestern Kodak! Das ist doch alles aus dem Ruder gelaufen!2011 konnte alles in Geld ersäuft und das Vertrauen wieder hergestellt werden. Diesmal stehen die Chancen dafür schlecht und die "Elite" scheint es auch darauf ankommen lassen zu wollen, denn ihr neues System läßt sich nur errichten, wenn das alte zerstört ist. Hört sich das nach einer erneuten Rettung des Fiat-Geld-Paradigmas an?Damit stellt sich die Frage, welche Gegenwehr sinnvoll erscheint und das sind nun einmal in erster Linie physische Edelmetalle in eigener, sicherer Verwahrung und danach Minenaktien mit Hebelwirkung.Und genau da kommt David Morgan ins Spiel, denn er ist der nordamerikanische Silberexperte Nr. 1 und hat jahrzehntelange Erfahrung. Profitieren Sie von seinem Wissen und navigieren Sie durch den perfekten Sturm mit der deutschen Ausgabe des Morgan Reports © Jan KneistMetals & Mining Consult Ltd.