WGC: Wie haben sich Goldnachfrage und -angebot im 2. Quartal entwickelt?

Das World Gold Council (WGC) gab heute seinen quartalsweise erscheinenden Bericht zur Angebots- und Nachfrageentwicklung von Gold "Gold Demand Trends" heraus. Wie aus diesem hervorgeht, ist die Goldnachfrage im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 11% auf 1.015,7 Tonnen gesunken. Die Nachfrage im ersten Halbjahr ging vergleichen mit dem gleichen Zeitraum des Vorjahres um 6% zurück und erreichte 2.076 Tonnen.Die Covid-19-Pandemie wird als primäre Ursache für die geringere Nachfrage genannt. Es folgt ein kurzer Überblick über die Entwicklung in den für den Goldmarkt relevanten Sektoren.Die weltweite Schmucknachfrage wurde von der Pandemie am schwersten getroffen, sie verringerte sich im Jahresvergleich um 53% auf bislang ungesehene 251Tonnen. Im ersten Halbjahr sank sie um 46% auf ein Rekordtief von 572 Tonnen.Die Nachfrage nach Goldinvestments war die wichtigste Stütze für Gold und stieg im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um ganze 98% an und erreichte 582,9 Tonnen, was vor allem an den Zuflüssen in die Gold-ETFs lag. So verzeichneten goldgedeckte ETFs Zuflüsse in Rekordhöhe von 434,1 Tonnen, was deren Bestand auf 3.621 Tonnen Gold erhöhte.In der ersten Jahreshälfte erreichte die Investmentnachfrage ein Allzeithoch von 1.130,7 Tonnen. Die Gold-ETFs trugen dazu durch Rekordzuflüsse in Höhe von 734 Tonnen bei.Allerdings sank die Nachfrage nach Münzen und Barren im Juniquartal um 32% auf 148,8 Tonnen. Im ersten Halbjahr erreichte sie 396,7 Tonnen (-17%).