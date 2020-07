Benchmark unterzeichnet trilaterales Abkommen mit drei First Nations für sein Gold-Silber-Projekt

Edmonton - 30. Juli 2020 - Benchmark Metals Inc. (das Unternehmen oder Benchmark) (TSX-V: BNCH) (OTCQB: CYRTF) (WKN: A2JM2X) freut sich bekannt zu geben, dass die Tsay Keh Dene Nation, die Kwadacha Nation und die Takla Nation (die Partner-Nations) den Ausbau von Benchmarks Gold-Silber-Vorzeigeprojekt unterstützen. Den Partner-Nations und Benchmark ist es ein Anliegen, im Hinblick auf das Gold-Silber-Projekt Lawyers den Gemeinschaftsgedanken zu pflegen und als Partner eine positive, von Respekt getragene und harmonische Beziehung zu beiderseitigem Nutzen aufzubauen. Das trilaterale Abkommen und die Einbindung der Partner-Nations ist unerlässlich, um die Unterstützung der Bevölkerung für das Projekt Lawyers dauerhaft zu sichern und eine Grundlage für die partnerschaftliche Zusammenarbeit zu schaffen. Benchmark wird den Ausbau des Projekts nachhaltig gestalten und sowohl gesellschaftliche als auch wirtschaftliche Chancen schaffen, während gleichzeitig die inhärenten Rechte an den angestammten Gebieten gewahrt bleiben. Das von Benchmark betriebene Gold-Silber-Projekt Lawyers befindet sich in der Region Golden Horseshoe im nördlichen Zentrum der kanadischen Provinz British Columbia.CEO John Williamson erklärt: Benchmark hat mit allen First Nations in der Region Abkommen getroffen. Wir sind sehr zufrieden mit der Zusammenarbeit. Sie ist der klare Beweis für die Fähigkeiten und das Ausmaß der Unterstützung seitens unserer Partner-Nations und zeigt, was alles möglich ist, wenn Unternehmen und indigene Gruppierungen Beziehungen zueinander aufbauen und gemeinsam an einer Sache arbeiten. Diese von Unterstützung getragenen Beziehungen sind die beste Voraussetzung für den nachhaltig erfolgreichen Ausbau des Gold-Silber-Projekts Lawyers im Rahmen des Genehmigungsverfahrens zur Errichtung eines Produktionsbetriebs. Benchmark baut das Projekt zügig aus und es dürften vor dem Hintergrund des Aufwärtstrends in der Goldbranche schon bald Bohrergebnisse und erste Meilensteine vorliegen.Benchmark hat bewiesen, dass es ein Unternehmen ist, mit dem wir zusammenarbeiten können, fügt Johnny Pierre, Chief der Tsay Keh Dene Nation hinzu. Diese Partnerschaft birgt echte Chancen und Vorteile für unsere Gemeinden; gleichzeitig wird sichergestellt, dass unsere Rechte als Ureinwohner und unsere Umweltanliegen respektiert werden.Das Unternehmen betrachtet das Kooperationsabkommen als großen Erfolg auf seinem Weg zur Errichtung eines Produktionsbetriebes. Benchmark wird auch weiterhin die Kenntnisse und Fertigkeiten der Partner-Nations als Mitarbeiter und Berater für sich nutzen und schon bald folgende Meilensteine vorweisen können:- ein vollständig finanziertes Explorationsprogramm 2020;- Erweiterungs- und Definitionsbohrungen im Ausmaß von bis zu 50.000 Bohrmeter;- mögliche Neuentdeckungen;- eine neue Mineralressourcenschätzung; und- eine wirtschaftliche Erstbewertung (PEA).Bild Nr.1 - Gold-Silber-Projekt Lawyers, Grundriss des Campshttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/52831/2020-07-30 Benchmark News Release - Trilateral Agreement First Nations (final)_DEPRcom.001.jpegDas von Benchmark betriebene Gold-Silber-Projekt Lawyers, an dem das Unternehmen sämtliche Anteile hält, ist ein 140 km2 großes und auf dem Straßenweg erreichbares Konzessionsgebiet, das sich rund um die historische Gold-Silber-Mine Cheni erstreckt und - in 45 Kilometer Entfernung von der erstklassigen Gold-Kupfer-Mine Kemess - in der mineralreichen Region Golden Horseshoe im nördlichen Zentrum der kanadischen Provinz British Columbia liegt.In einem Zeitraum von zwei (2) Jahren hat Benchmark den zügigen Ausbau des Projekts forciert. Die folgenden, bereits veröffentlichten Ergebnisse konnten dabei erzielt werden:- Gold-Silber-Mineralisierung nahe der Oberfläche;- 7,0 Meter breiter Abschnitt mit 108 g/t Gold und 911 g/t Silber (Bohrkernlänge);- 33,53 Meter breiter Abschnitt mit 5,76 g/t Gold und 128,65 g/t Silber (Bohrkernlänge);- System mit hochgradiger Mineralisierung und Eignung zum Massenabbau;- 5 Ressourcenerweiterungszonen und 6 Ziele im frühen Explorationsstadium für Neuentdeckungen;- Zielexploration zur Auffindung von 1,68 Millionen bis 1,92 Millionen Unzen Goldäquivalent mit einem Goldäquivalentgehalt zwischen 1,71 und 1,73 g/t in der Cliff Creek Zone.Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Michael Dufresne, M.Sc., P.Geol., P.Geo., in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt.Benchmark ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Nachweis und die Erschließung des beachtlichen Ressourcenpotenzials des Gold-Silberprojekts Lawyers gerichtet ist. Das Projekt befindet sich in der ertragreichen Region Golden Horseshoe im Norden von British Columbia (Kanada). Die Aktien des Unternehmens werden in Kanada an der TSX Venture Exchange, in den Vereinigten Staaten im OTCQB Venture Market und in Europa an der Tradegate Exchange gehandelt. Benchmark wird von erfahrenen Fachleuten der Rohstoffbranche geleitet, die bereits Erfolge beim Ausbau von Explorationsprojekten, ausgehend von den Basisarbeiten bis hin zur Produktionsreife, vorweisen können.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/52831/2020-07-30 Benchmark News Release - Trilateral Agreement First Nations (final)_DEPRcom.002.pngwww.metalsgroup.comBenchmark ist ein Teilunternehmen der Metals Group. FÜR DAS BOARD OF DIRECTORSJohn Williamson e.h.John Williamson, Chief Executive OfficerWeitere Informationen erhalten Sie über:Jim GreigE-Mail: jimg@BNCHmetals.comTelefon: +1 604 260 697710545 - 45 Avenue NW250 Southridge, Suite 300Edmonton, AB KANADA T6H 4M9 