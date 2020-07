McEwen: Große Unsicherheit beim Silberangebot

Michael McCrae von Kitco News sprach jüngst mir Rob McEwen, CEO of McEwen Mining, über die aktuellen Entwicklungen am Silbermarkt. Wie der langjährige Bergbauexperte erklärt, leide die Branche aktuell sehr unter den aufgrund der Corona-Pandemie verhängten Reisebeschränkungen. So sei die Produktion in Mexiko und in Argentinien stark eingeschränkt.Bei der Mine San Jose von McEwen Mining in Argentinien werde beispielsweise aktuell nur mit halber Kapazität produziert. Das Projekt befinde sich im Süden des Landes, viele Mitarbeiter kämen aber aus dem Norden. Da keine Flüge stattfänden, könnten die Arbeiter nicht zu der Mine gelangen.Laut McEwen zeige die aktuelle Situation deutlich, wie unvorhersehbar die Edelmetallproduktion sei: "Ich denke, COVID-19 verdeutlicht das Problem der Unvorhersehbarkeit der Produktion. Plötzlich haben Sie einen COVID-19-Fall und können vielleicht nicht mehr im Untergrund arbeiten. Vielleicht wird Ihre Mine geschlossen, um eine Ausbreitung zu verhindern."Gegen Ende des Interviews erklärt McEwen erneut, warum Gold und Silber im Portfolio eine so große Bedeutung habe. Das Geldangebot werde derart stark ausgeweitet, die Zinsen seien extrem niedrig und die großen Investoren könnten ihre versprochenen Renditen nicht mehr erzielen. Er rechne noch mit deutlich höheren Preisen der Edelmetalle.© Redaktion GoldSeiten.de