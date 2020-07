Gold & Silber: Zwei Bilder

Es heißt, dass ein Bild mehr als 1.000 Worte wert ist, also müssen zwei Bilder mehr als 2.000 Worte wert sein. Das gesamte Finanzsystem zerspringt und implodiert; das ist keine Übertreibung. Das gesamte Währungssystem wird tatsächlich in echter Weimarer Manier untergraben. Eine derartige Situation ist fast nie ohne einen Weltkrieg aufgetreten. Seit 2001, so denkt der Jackass, findet der Weltfinanzkrieg statt; mit Aufzwingen antiterroristischer Statuten sowie dem bahnbrechenden Ereignis im Jahr 2008 für die Anleiheimplosion. Mit Einführung der quantitativen Lockerung im Jahr 2012 - oder besser beschrieben als hyperinflationäre Inflation nicht-sterilisierter Art - blinkte ein ganz bestimmtes Warnsignal auf.Als die Repomärkte im September 2019 explodierten, war der Tod des US-Dollar-Fundaments für jeden offensichtlich. Nachdem die CARES-Act-Stimulipakete beschlossen wurden, war endloses QE-Forever garantiert. Die Zeit des vollständigen Untergangs der weltweiten Reservewährung war nah. Der weltweite Finanzneustart ist offiziell im Gange. Bald wird ein neues Zeitalter anbrechen. Die Rolle des US-Dollar in den zukünftigen Monaten ist ungewiss, aber wahrscheinlich wird er für Schwarzmarktaktivitäten und möglicherweise als Übergangswährung verwendet werden.Der funktionierende, handelsorientierte Goldstandard kommt, ebenso wie ein praktischer, industrieller Silberstandard. Man kann sicher sagen, dass Gold und Silber die neu anerkannten Hedges gegen systematisches Finanzscheitern sind. Viele Jahrzehnte lang dienten die Edelmetalle als Absicherung gegen Inflation; sowohl Preis- als auch Geldinflation. Da die derzeitige Situation entscheidend für wirtschaftliche Sabotage ist, wird Gold zum geldpolitischen Kern des neuen System werden, während Silber der Energie- und Technologiekern des neues System werden wird.Eine historische Transformation findet statt. Der Chart spricht Bände. Die achtjährige Konsolidierung wurde beendet. Unglaubliche Preisunterdrückung hat stattgefunden. Die Kopplung zwischen Schweizer Franken und Euro im Jahr 2012 war nur der Anfang der gewaltigen Macht. Faktisch war es eine vierseitige Arbitrage, die aufgestellt wurde, um den Goldpreis zu unterdrücken. Der Goldpreis wurde stark nach unten gezogen, durch Dollar-Swaps und Investitionen in den US-Aktienmarkt durch die Schweizer Nationalbank. Natürlich investierte die schweizer Zentralbank auch stark in US-Staatsanleihen.Eine echte Explosion von Papiergold findet statt, was das Ergebnis von Bailouts in Höhe einiger Billionen Dollar ist, die natürlich COVID-Stimuli genannt werden. Der gesamte Bankderivatkomplex ist Risiken ausgesetzt, was zu einer Kettenreaktion führen könnte, die Edelmetalle, Energie, Aktien und Anleihen in Brand setzt. Die gesamte Finanzstruktur wird durch Hebel, Schulden, Betrug und Algorithmen zusammengehalten.Die Basis bei 1.100 Dollar war irregulär und unbeständig. Egal. Die Cup-&-Handle-Formation ist offensichtlich. Erwarten Sie Konsolidierung zwischen 1.900 Dollar und 2.000 Dollar, die die rechte Seite der Tasse formen. Danach werden die Shorts überwältigt, zerstört und verstümmelt. Das wird weltweite Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Es wird eine große Freude sein, den Bankern dabei zuzusehen, wie sie sich krümmen und winden, wenn der Goldpreis sein Ziel von 2.500 Dollar verfolgt und dann in Richtung 3.000 Dollar weitersteigt. Die Bewegung auf 3.000 Dollar könnte einige Monate dauern - nicht Jahre. Fast alle anderen Assetklassen werden an Wert verlieren.Eine historische Transformation findet statt. Der Chart spricht Bände. Die achtjährige Konsolidierung wurde beendet. Unglaubliche Preisunterdrückungen haben stattgefunden. Mit der wirtschaftlichen Rezession ging niedrigere Nachfrage einher, was nichts dazu beitrug, die weltweite Silberknappheit zu lindern, während die Investorennachfrage zeitgleich rasch und stark wuchs. Das Silberdefizit hat sich in den letzten fünf Jahren jedes Jahr verschlechtert. Der andere, begleitende Faktor ist die Tatsache, dass niedrigere Zink-, Kupfer- und Zinnproduktion zu niedrigerer Silbernebenproduktion führte. Kürzlich schlossen einige große Silberminen in Mexiko, Chile und Peru.Diese werden sicherlich bald wieder öffnen. Es ist lustig, doch der höhere Silberpreis könnte die Ansteckungsgefahr für Arbeiter plötzlich nebensächlich machen. Gerüchte gehen umher, dass JPMorgan ein doppeltes Spiel treibt. Sie bauen ungesicherte Short-Positionen auf, die den abscheulichen Bankern in der Preisunterdrückung behilflich sind. Außerdem bauen sie Long-Positionen auf; angeblich, um chinesische Silberbestände aufzufüllen. Das neue Zeitalter wird in vielerlei Hinsicht einen Fokus auf Silber legen, da zunehmend neue Technologien auf den Markt gebracht werden.Erwarten Sie wenig Konsolidierung in einem raschen Marsch zu den 35 Dollar, dann den 50 Dollar. Das wird die weltweite Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Der Silbermarkt entspricht nur einem kleinen Bruchteil der Größe vieler großer Unternehmen. Die Bewegung auf 50 Dollar könnte einige Monate, nicht Jahre, in Anspruch nehmen. Als bizarre Fußnote: Wenn nur 1% der Tesla-Investoren zu Silber übergehen würden, dann würde das den Preis des grauen Metalls weit über 100 Dollar drücken. Ähnlich für Apple- und Amazon-Investoren. Erinnern Sie sich daran, dass Silber fast keine industriellen Ersatzstoffe sowie zwei häufig vorkommende, stabile Isotopen besitzt.Die Ankunft der Weltfinanzkrise begann letzten September. Jeden Monat hat sie sich verschlimmert. Letzten Herbst wurden mindestens 15 Jackass-Prognosen simultan wahr. Ein neues Zeitalter hat begonnen, was leider sehr beunruhigend ist. Ein medizinischer Polizeistaat ist hier, der bald abgeschaltet werden könnte, sobald ihre unterirdischen Finanzierungskanäle erschöpft sind. Zu Beginn des Jahres verflog die Herrschaft des King Dollar, als eine asiatischen Rebellion gegen die verkrüppelte, schuldenbasierte Weltreservewährung entstand.Die Presse verwendet weiterhin falsche, medizinische Statistiken, die der Jackass als mindestens 30-fach übertrieben empfindet. Die Propaganda basiert auf Angst, mit Fokus auf neuen COVID-Fällen anstatt dem Rückgang der COVID-Tode. Wie viele Experten geschlussfolgert haben, ist es nicht mehr als eine schlimme Grippe, und die Todeszahlen sind gleich oder niedriger als bei einer Standardgrippesaison. Beobachten Sie den medizinischen Coup d'etat. Gold wird Vermittler der Gerechtigkeit sein. Die Wahrheit wird ans Licht kommen. Schweden ist ein gutes Beispiel für das Ablehnen der unsinnigen WHO-Maßnahmen, während zeitgleich Insolvenzen verhindert werden.Die wirtschaftlichen Quarantäneverordnungen hängen vom Unterton großer WHO-, GAVI- und Gates-Foundation-Bestechungen ab, die Volkswirtschaften innerhalb 100 Tage zerstören zu wollen. Niemals zuvor wurde gesunden Menschen eine Quarantäne aufgedrängt. Niemals zuvor wurden Wirtschaften aufgrund einer Standardgrippesaison zum Stillstand gebracht. Niemals zuvor wurden häufig verwendete, medizinische Heilmittel vorenthalten und unterdrückt. Dies ist tatsächlich eine unglaubliche Ära offensichtlich schändlicher Taten der Elite. Gold wird ein großartiger Vermittler sein.© Jim Willie CBDer Artikel wurde am 29. Juli 20 auf www.gold-eagle.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.